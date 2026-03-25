I pantaloni a palloncino di Chanel Totti sono il capo da avere nella primavera 2026

La primavera 2026 è ormai arrivata ed è giunto il momento di informarsi sulle mode destinate a spopolare, così da essere sempre sul pezzo in fatto di look. A chi ispirarsi? Alle influencer famose sui social, che da sempre riescono a lanciare in anticipo le tendenze più originali e glamour di stagione. Chanel Totti lo ha fatto, proponendo un adorabile outfit con i pantaloni balloon tutto da imitare: ecco come ha mixato casual e fashion per una tranquilla uscita serale.

I pantaloni balloon di Chanel Totti

Chanel Totti è una delle grandi protagoniste della stagione televisiva primaverile e non solo perché è tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, spesso fa visita anche alla mamma Ilary Blasi negli studi del Grande Fratello Vip. Come se non bastasse, sui social è attivissima e, tra foto e Stories, documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di allenamenti in palestra, trattamenti di bellezza e uscite con gli amici. Ieri, proprio prima della puntata del GF, si è scattata un selfie allo specchio per rivelare il look che si rivelerà perfetto per le serate primaverili. Il capo che la fa da padrone? I pantaloni ballon, ovvero il modello con vita alta, fianchi ampi e morbidi e la gamba che si restringe verso la caviglia, creando una voluminoso forma "a palloncino". Scommettiamo che diventeranno i più richiesti di stagione?

Chanel Totti con i pantaloni balloon

Chi ha firmato il look primaverile di Chanel Totti

Per completare l'adorabile outfit primaverile Chanel Totti ha scelto una semplice canotta rosso fuoco, abbinata a un bomber crop della stessa tinta (un altro dei must di stagione). Per quanto riguarda le scarpe, ha rinunciato ai tacchi e ha preferito la comodità di un paio di sneakers Adidas, mentre in fatto di capelli ha optato per una coda di cavallo alta e tirata che ha messo in evidenza i lineamenti del viso. Chi ha firmato il look casual della figlia di Ilary? Lemema, brand fondato da Melissa Monti, la fidanzata storica di Cristian Totti. I due capi specifici, i pantaloni balloon e il bomber mini, fanno parte della collezione primaverile e vengono venduti rispettivamente a 39 e 105 euro. In quante si ispireranno a Chanel per aggiungere un tocco di originalità e di glamour alle loro serate?

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