stile e Trend
video suggerito
video suggerito

I pantaloni a palloncino di Chanel Totti sono il capo da avere nella primavera 2026

Qual è il capo glamour da sfoggiare assolutamente nella primavera 2026? I pantaloni balloon, come quelli indossati sui social da Chanel Totti.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

La primavera 2026 è ormai arrivata ed è giunto il momento di informarsi sulle mode destinate a spopolare, così da essere sempre sul pezzo in fatto di look. A chi ispirarsi? Alle influencer famose sui social, che da sempre riescono a lanciare in anticipo le tendenze più originali e glamour di stagione. Chanel Totti lo ha fatto, proponendo un adorabile outfit con i pantaloni balloon tutto da imitare: ecco come ha mixato casual e fashion per una tranquilla uscita serale.

I pantaloni balloon di Chanel Totti

Chanel Totti è una delle grandi protagoniste della stagione televisiva primaverile e non solo perché è tra le concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, spesso fa visita anche alla mamma Ilary Blasi negli studi del Grande Fratello Vip. Come se non bastasse, sui social è attivissima e, tra foto e Stories, documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di allenamenti in palestra, trattamenti di bellezza e uscite con gli amici. Ieri, proprio prima della puntata del GF, si è scattata un selfie allo specchio per rivelare il look che si rivelerà perfetto per le serate primaverili. Il capo che la fa da padrone? I pantaloni ballon, ovvero il modello con vita alta, fianchi ampi e morbidi e la gamba che si restringe verso la caviglia, creando una voluminoso forma "a palloncino". Scommettiamo che diventeranno i più richiesti di stagione?

Chanel Totti con i pantaloni balloon
Chanel Totti con i pantaloni balloon

Chi ha firmato il look primaverile di Chanel Totti

Per completare l'adorabile outfit primaverile Chanel Totti ha scelto una semplice canotta rosso fuoco, abbinata a un bomber crop della stessa tinta (un altro dei must di stagione). Per quanto riguarda le scarpe, ha rinunciato ai tacchi e ha preferito la comodità di un paio di sneakers Adidas, mentre in fatto di capelli ha optato per una coda di cavallo alta e tirata che ha messo in evidenza i lineamenti del viso. Chi ha firmato il look casual della figlia di Ilary? Lemema, brand fondato da Melissa Monti, la fidanzata storica di Cristian Totti. I due capi specifici, i pantaloni balloon e il bomber mini, fanno parte della collezione primaverile e vengono venduti rispettivamente a 39 e 105 euro. In quante si ispireranno a Chanel per aggiungere un tocco di originalità e di glamour alle loro serate?

Leggi anche
Chanel Totti in prima fila al GF Vip 2026: bermuda e sneakers per sostenere il debutto di mamma Ilary
Look Lemema
Look Lemema
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Moda
Blazy da Chanel: file infinite, sciure deluse dalle borse distrutte e Margot Robbie clonata
Léonie Cassel, la seconda figlia di Monica Bellucci in copertina: nepo baby pronta a farsi notare
Léonie Cassel, la seconda figlia di Monica Bellucci in copertina: nepo baby pronta a farsi notare
Vogue fa causa a Dogue: la battaglia legale contro il giornale di moda per cani
Vogue fa causa a Dogue: la battaglia legale contro il giornale di moda per cani
John Galliano firma gli abiti di Zara: a settembre arriva la prima collezione griffata
John Galliano firma gli abiti di Zara: a settembre arriva la prima collezione griffata
La busta di plastica da 1500 euro di Balenciaga di cui tutti parlano non esiste (stavolta)
La busta di plastica da 1500 euro di Balenciaga di cui tutti parlano non esiste (stavolta)
Il mouthpiece di Maison Margiela: la cucitura metallica che sopprime l'identità costa 750 euro
Il mouthpiece di Maison Margiela: la cucitura metallica che sopprime l'identità costa 750 euro
Alle sfilate spunta la borsa a forma di carta igienica
Gli slogan sulle T-shirt resistono: funzionano perché dicono qualcosa di noi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views