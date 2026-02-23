L’inverno in bikini di Chanel Totti: “ruba” il due pezzi di velluto a mamma Ilary Blasi

A pochi giorni dal debutto televisivo a Pechino Express, Chanel Totti si è concessa una vacanza sulla neve. Nonostante il freddo, ha indossato il bikini ed è un modello “rubato” dall’armadio di mamma Ilary.

Chanel Totti è prontissima per il suo debutto televisivo: a partire dal prossimo 12 marzo sarà tra i protagonisti di Pechino Express, il reality di Sky che vede i concorrenti viaggiare tra luoghi incredibilmente suggestivi ma senza denaro. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti farà parte della coppia de I Raccomandati insieme a Filippo Laurino, storico amico e figlio di Graziella Lopedota, la manager delle star (mamma compresa), ma, complice il fatto che ha già registrato tutte le puntate in giro per l'Asia, ora si sta godendo il meritato relax. Ecco come si è mostrata nelle ultime ore.

La vacanza sulla neve di Chanel Totti

Nelle ultime ore Chanel Totti si è concessa una nuova spettacolare vacanza. Nell'attesa che venga trasmessa la prima puntata di Pechino Express, ha pensato bene di abbandonare temporaneamente Roma per trasferirsi in una location alpina. Si è infatti immortalata sullo sfondo di un meraviglioso panorama innevato ma ha evitato di taggare il luogo preciso. La cosa certa è che ha sfoggiato un look tecnico anti-neve (con tanto di maxi occhiali da sole). Poco prima, però, ha optato per un outfit tutt'altro che invernale. Complice il fatto che probabilmente aveva fatto visita a una spa, ha indossato il bikini, dando una piccola anticipazione dell'estate che sembra ancora solo un "miraggio".

Chanel Totti sulla neve

Chi ha firmato il bikini di velluto di Chanel Totti

Il bikini di Chanel Totti sembra essere destinato a diventare uno dei modelli must della prossima estate: si tratta, infatti, di un bikini di velluto color ciliegia, un modello con il reggiseno a triangolo con le spalline a catena. Chi lo ha firmato? Il brand Grace Gold, che sul suo sito ufficiale lo vende a 165 euro.

Chanel Totti col bikini di velluto

Il dettaglio che in molti hanno notato è che il costume è "già visto": l'influencer, infatti, lo ha "rubato" dall'armadio di Ilary Blasi, che qualche anno fa lo lasciò intravedere attraverso un vestito a effetto trasparente. In quante rovistano regolarmente nel guardaroba delle madri per trovare delle "chicche" super glamour?