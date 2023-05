Ilary Blasi in vacanza a Marrakech: il bagno in piscina è col costume di velluto Ilary Blasi è volata a Marrakech col compagno Bastian Muller, sfoggiando due trendy costumi da bagno effetto velluto.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi è apparsa in splendida forma e particolarmente rilassata, nella terza puntata de L'Isola dei Famosi, in cui ha scelto un dark look total black. Merito della breve vacanza in Marocco? Sembra che la nostalgia della fuga romantica col fidanzato abbia presto preso il sopravvento, visto che rientrata a casa alla quotidianità, la 42enne è tornata con la mente a Marrakech condividendo un'altra foto inedita.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian

La conduttrice ha festeggiato in grande stile il compleanno, volando in Marocco assieme al nuovo compagno Bastian Muller per spegnere lì le 42 candeline sulla torta. La coppia si è presa una pausa da tutto e tutti, per godere di qualche giornata di relax insieme, testimoniata sui social con alcuni scatti: prima la cena a lume di candela sotto le stelle, poi una romantica serata all'insegna del lusso.

in foto: costume Mermazing

La conduttrice ne ha approfittato per un bagno in piscina, sfoggiando due nuovi costumi che potrebbero rivelarsi i must have della vicinissima stagione balneare. Ha scelto due modelli del brand Mermazing, specializzato in swimwear. Uno è il modello Coco: costume da bagno intero in velluto con scollatura rotonda e catena dorata che impreziosisce le bretelline. Costa 189 euro.

in foto: bikini Mermazing

Il secondo è invece un due pezzi. Si tratta del modello Grace rosa, anche questo effetto velvet: reggiseno con coppe triangolari e slip, entrambi impreziositi da catene dorate all'altezza di spalle e fianchi. Sul sito costa 165 euro. Lo ha abbinato a una maglia a maniche lunghe con colletto leggermente rialzato dello stesso colore, un modello a effetto rete con micro cristalli scintillanti che apportano luce all'outfit. I costumi da bagno in velluto saranno la tendenza dell'estate?