Il compleanno di Ilary Blasi: abito scollato per la cena a lume di candela con Bastian Ilary Blasi ha compiuto 42 anni e ha festeggiato insieme al nuovo compagno Bastian Muller con una romantica serata a lume di candela, dove ha sfoggiato un look sensuale e griffato.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @ilaryblasi

Ilary Blasi ha compiuto 42 anni e ha festeggiato il compleanno in grande stile, con una cena a lume di candela sull'acqua insieme al nuovo compagno Bastian Muller. La coppia si è goduta una serata romantica in una location spettacolare e la conduttrice televisiva per l'occasione ha sfoggiato un look all'insegna della sensualità, senza rinunciare a un accessorio griffato.

Ilary Blasi e Bastian Muller

La cena a lume di candela per il compleanno di Ilary Blasi

Ilary Blasi sta vivendo un periodo ricco di novità: archiviata definitivamente la rottura con l'ex marito Francesco Totti, è tornata alla conduzione dell'Isola dei Famosi sfoggiando un nuovo taglio di capelli e una serie outfit sensuali con pizzo e tagli cut out, e si sta godendo la sua nuova relazione. Il 28 aprile ha compiuto 42 anni e ha mostrato su Instagram alcuni momenti della sua serata speciale: la coppia ha cenato in una sala riservata con un tavolo che grazie al gioco di luci ‘sospeso' sull'acqua, circondati da archi in stile arabeggiante. Un resort di lusso? Un fuga romantica all'estero? Per ora la location rimane top secret. Anche Bastian ha condiviso una foto in cui abbraccia la compagna, con la romantica dedica: "Happy birthday to my love".

Il compleanno di Ilary Blasi

Il look di Ilary Blasi con la borsa di lusso

Per l'occasione Ilary Blasi ha indossato un abito nero con le spalline incrociate sulla schiena e dettagli cut con sulla scollatura. Ha scelto poi di lasciare i capelli al naturale, in morbide onde effetto bagnato. Per aggiungere un tocco di colore ha scelto una delle borse più costose della sua collezione: una Kelly di Hermès color arancio brillante. Quanto costa il prezioso accessorio? Difficile dirlo: le Kelly infatti sono famose per essere molto rare ed esclusive, tanto che di solito bisogna passare per una lista d'attesa. Sui siti specializzati in secondo hand, i prezzi per una Hermès di piccole dimensioni variano dai 12mila a oltre 20mila euro in base al modello.