Alessia Solidani, l’hairstylist che ha cambiato look a Ilary Blasi: “Felice del paragone con Amanda Lear” Ilary Blasi ha cambiato look, apparendo trasformata con capelli scalati e frangia nella prima puntata de L’isola dei famosi. A Fanpage.it abbiamo intervistato Alessia Solidani, la sua parrucchiera di fiducia: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova acconciatura.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata in tv dopo il divorzio da Francesco Totti, è ancora una volta al timone di una nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che da anni conduce al fianco del collega e amico Alvin. Sebbene la fine del matrimonio abbia rivoluzionato in modo drastico la sua vita, ha preferito non affrontare la questione in diretta, si è limitata a lanciare qualche piccola frecciatina con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Il dettaglio che non è passato inosservato durante il debutto post-separazione? Ha cambiato look e ha sfoggiato un taglio scalato con la frangia. L'artefice di questa svolta hair è stata la parrucchiera di fiducia Alessia Solidani: a Fanpage.it l'abbiamo intervistata, scoprendo tutti i dettagli nascosti nell'inedita acconciatura della conduttrice.

Alessia Solidani e il sodalizio con Ilary Blasi

Alessia Solidani è tra le hairstylist più amate dalle star della tv italiana, tra le sue clienti ci sono Eleonora Pedron e Michelle Hunziker, anche se è soprattutto con Ilary Blasi che condivide un rapporto profondo e speciale. Le due hanno dato il via a un sodalizio professionale più di 20 anni fa e da allora non si sono mai più "lasciate", anzi, sono diventate grandissime amiche. Raggiunta dai microfoni di Fanpage.it, Alessia ha risposto ad alcune domande sul nuovo look di Ilary: un taglio scalato con frangia vaporoso e sauvage. Sebbene la conduttrice sia apparsa trasformata in tv, Alessia non ha definito il cambiamento veramente drastico. Le sue parole sono state: "Abbiamo deciso insieme di dare una forma un po' più movimentata al suo taglio e abbiamo seguito la tendenza moda. Siamo un ottimo team perché siamo entrambe appassionate di moda, lei mi lascia fare e al contempo mi ispira molto. Il nostro è un sodalizio perfetto".

Il nuovo taglio di capelli realizzato da Alessia Solidani

Perché Ilary Blasi ha cambiato look?

Si dice che dietro ogni cambio look ci sia anche il desiderio di dare il via a una nuova fase della propria vita: considerando il fatto che Ilary ha appena affrontato un momento di grandi rivoluzioni tra il divorzio da Totti e l'amore ritrovato al fianco di Bastian, viene naturale pensare che il taglio di capelli sia legato proprio alla voglia di lasciarsi il passato alle spalle. Alessia Solidani, però, ha spiegato che tutto questo non c'entra assolutamente nulla con la recente rivoluzione hair, anzi, ha dichiarato: "Ilary è una a cui piace cambiare, in più di 20 anni che le faccio i capelli avrà cambiato più di 30 look, quindi avrebbe dovuto cambiare vita e pelle almeno 20-25 volte. A lei piace cambiare, a me piace cambiarla".

Leggi anche Ilary Blasi cambia look: dice addio al biondo e conquista tutti coi capelli color albicocca

Ilary Blasi e Alessia Solidani

Le fonti di ispirazione di Alessia Solidani

Da qualche anno a questa parte Ilary Blasi era fedele ai capelli lunghi ma ora ci ha "dato un taglio". Così come successo col caschetto di Michelle Hunziker firmato da Alessia Solidani, anche la sua nuova acconciatura vaporosa in stile anni '80 sembra essere destinata a spopolare. A tal proposito l'hairstylist ha dichiarato: "Se diventerà un must? Questo non lo posso dire io, non faccio i tagli per farli diventare un must, faccio i tagli per farli stare bene ai volti delle persone". In molti hanno paragonato Ilary ad Amanda Lear in questa nuova versione ma a chi si è ispirata davvero Alessia Solidani per la trasformazione della sua cliente? Le sue parole sono state: "Amanda Lear è un personaggio che ci piace moltissimo, quindi siamo contentissime di questo paragone. Io mi ispiro sempre a qualche personaggio, a qualcosa che mi piace, in questo caso la piega era in stile anni '80, mentre il taglio un po' sauvage è più di ispirazione anni '70".

Il taglio scalato con frangia di Ilary Blasi

Ilary Blasi a L'isola, cambierà ancora hair look?

Ilary Blasi non ha mai avuto paura di sorprendere i fan con dei colpi di testa originali ed estremi, dunque non si esclude che nelle prossime puntate de L'isola dei famosi metterà in anno nuove trasformazioni. Cosa ci si dovrà aspettare da lei? Rimarrà fedele alla frangia? Taglierà ancora? Rivoluzionerà solo l'acconciatura? Alessia Solidani ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, così da lasciare un po' di suspance, ha potuto dare solo una piccola anticipazione con queste parole: "Nella prima puntata ho scelto la chioma un po' gonfia, ho giocato con la pettinatura e con il modo di acconciarla. Nelle prossime settimane seguirò la forma del taglio che le ho dato". Insomma, a quanto pare gli hair look di Ilary continueranno a essere all'insegna delle novità e del divertimento e gli spettatori non vedono l'ora di ammirarla in qualche versione originale e inedita.