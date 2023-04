Ilary Blasi rivoluziona il look all’Isola dei Famosi: frangetta e guanti da diva per la prima puntata Il 17 aprile è andata in onda la prima puntata del reality show l’Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi ha dato un taglio netto col passato cambiando drasticamente stile.

Una nuova edizione dell'Isola dei Famosi è iniziata: il 17 aprile 2023 è andata in onda la prima puntata del survival show firmato Mediaset, condotto ancora una volta da Ilary Blasi. La "padrona di casa"ha alzato subito la temperatura della puntata dello studio alludendo alla fine del matrimonio con Francesco Totti (neanche troppo velatamente) e alla nuova relazione con Bastian Muller. Moltissime cose sono cambiate in un anno e la conduttrice romana ha deciso di ‘dare un taglio' col passato sfoggiando un nuovo taglio di capelli e un nuovo stile.

Ilary Blasi con la frangetta ai capelli

Al momento del suo ingresso in studio, Ilary Blasi ha stupito tutti con un nuovo taglio di capelli, voluminoso e scalato. Chi la segue su Instagram aveva capito che c'era aria di novità dalle ultime stories in cui mostrava le forbici da parrucchiere, ma non aveva ancora potuto ammirare il risultato finale. La fidata hair stylist Alessia Solidani le ha tagliato la frangia e ha dato volume alla chioma con onde anni Settanta sulle ciocche bionde scalate. Il make up, curato da Laura Barenghi, segue la stessa ispirazione con eyeliner e ombrée lips. L'effetto finale? Bombshell!

Ilary Blasi in Le Santos Atelier

Il look da diva di Ilary Blasi all'Isola dei Famosi

L'avevamo lasciata con un tubino in denim negli studi di Verissimo, la ritroviamo alla conduzione di Mediaset con un outfit glamour che strizza l'occhio al passato. Per la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi ha indossato una lunga gonna a matita satinata nera con spacco sul retro, abbinata a una t-shirt bianca con cristalli sul girocollo. Ma il vero tocco da diva sono gli opera gloves, i guanti lunghi fin sopra al gomito neri. La tendenza gloves resiste da ormai due stagioni e ha conquistato star di Hollywood e principesse. Ai piedi, scintillanti pump nere. Il look, curato dalla stylist Silvia Giacò, è interamente firmato La Santos Atelier. Nel corso della serata non sono mancate frecciatine e piccole gaffe, sempre con un sorriso sulle labbra: Ilary Blasi è tornata ed è più in forma che mai!