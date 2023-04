“A me i normodotati non piacciono”, la prima gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei famosi Prima gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei famosi. Dopo la “Palapa” diventata una “patata”, la conduttrice del reality di Canale5 incespica sui “normodotati che non mi piacciono”.

A cura di Stefania Rocco

Prima gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei famosi. Nella prima puntata del reality show di Canale5, tornato in onda lunedì 17 aprile con l’edizione 2023, la conduttrice consiglia ai naufraghi di mostrare il proprio carattere fin dall’inizio. Ma se lo scorso anno la padrona di casa era incespicata nella “Palapa” diventata una “patata”, quest’anno Ilary inciampa sui “normodotati” che non incontrerebbero la sua simpatia.

Che cosa ha detto Ilary Blasi all’Isola dei famosi

Appena passata la mezzanotte, Ilary è stata protagonista della sua prima gaffe a luci rosse. “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono”, ha detto la conduttrice prima di rendersi conto dell’errore e chinare il capo per nascondere una incontenibile risata: “Non i normodotati, i normotipo”. Il fatto di essersi corretta da sola non ha impedito agli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria di prendere in giro la conduttrice, improvvisando una gag diventata immediatamente virale. Si tratta del primo momento candidato a diventare uno dei punti chiave di questa edizione, come accade lo scorso anno per la Palapa.

La battuta di Ilary Blasi su Francesco Totti

A inizio puntata, invece, Ilary si è concessa un levato (ma nemmeno troppo) riferimento all’ex marito Francesco Totti e all’aspra battaglia per la separazione in corso. “Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene. Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”, così Ilary ha inaugurato questa edizione dell’Isola, la prima della sua era “dopo Totti”.