Pamela Camassa: “All’Isola dei famosi ho perso pochi chili, merito di un allenamento intensivo” “Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca”, confessa l’ex naufraga, dai più considerata la vincitrice morale dell’ultima edizione del reality. “Non sono più di tanto provata dal punto di vista fisico, ho fatto una preparazione di cinque settimane prima di partire”.

Pamela Camassa racconta la sua avventura da naufraga all’Isola dei Famosi, a poche settimane dal suo ritorno in Italia. Considerata dal pubblico la vincitrice morale di questa edizione, la modella e compagna di Filippo Bisciglia ha svelato al settimanale Gente i segreti per sopravvivere al meglio sull’Isola.

Come si è preparata alla fame sull’Isola

“Dormivo in spiaggia sotto le stelle, mi svegliavo per contemplare la luna”, racconta entusiasta l’ex naufraga, “Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato”, confessa. Per quanto riguarda la sfida fisica, Pamela sapeva a cosa andava incontro, ecco perché ha lavorato con un preparatore nelle settimane precedenti la partenza. Questo le ha permesso di non perdere peso drasticamente. “Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno”, spiega. “In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume”.

L’estate di Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Come aveva anticipato prima di partire, è stato proprio Filippo Bisciglia a convincerla a partire per quest’avventura inedita. Entrambi hanno vissuto una stagione lavorativa intensa e di successo, della quale il conduttore sta raccogliendo i frutti proprio in queste settimane, con la messa in onda di Temptation Island, per lui un grande ritorno. Adesso è tempo di riposo per entrambi: “Andremo in Versilia, come ogni anno. Sono toscana e non è estate senza una puntata da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la mia famiglia”, racconta Pamela. “Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.