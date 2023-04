Ilary Blasi inaugura l’Isola dei famosi: “L’uomo che era vicino a me non c’è più”, ma non è Totti Ilary Blasi inaugura l’Isola dei famosi 2023 facendo velatamente riferimento alla sua separazione da Francesco Totti. Poi la butta sul ridere: “L’uomo che era vicino a me non c’è più. Parlo di Nicola Savino, lo salutiamo!”.

Ilary Blasi inaugura l’edizione 2023 dell’Isola dei famosi facendo (nemmeno troppo) velatamente alla separazione dall’ex marito Francesco Totti. La conduttrice non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione di fare dell’ironia sul suo matrimonio finito, ironia che si è tradotta in una battuta offerta al pubblico durante ore prime battute della puntata del 17 aprile.

Ilary Blasi: “Tutto è cambiato rispetto allo scorso anno”

“È esattamente un anno che non ci vediamo”, ha detto Ilary guardando dritto in camera e parlando agli spettatori dell’Isola dei famosi, “Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene”. Quindi, continuando a punzecchiare l’ex marito, ha proseguito: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”. Enrico Papi arriva in sostituzione di Nicola Savino, apprezzato opinionista dell'Isola in carica lo scorso anno insieme a Vladimir Luxuria. Si tratta dell'unica new entry prevista quest'anno. Confermato anche Alvin, storico inviato dell'Isola.

Luxuria parla a Ilary in tedesco, la lingua madre di Bastian Muller

La gag è proseguita con Vladimir Luxuria che ha retto il gioco alla padrona di casa, improvvisando un dialogo in tedesco, la lingua madre di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary. La conduttrice dell’isola ha offerto al pubblico l’apertura che si aspettava ma senza mai nominare direttamente l’ex marito Francesco Totti con il quale la crisi era diventata di dominio pubblico immediatamente dopo la conclusione della scorsa edizione del reality show di Canale5.