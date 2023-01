“Enrico Papi opinionista all’Isola dei Famosi 2023 accanto a Vladimir Luxuria” Stando a quanto riporta TV Blog, Enrico Papi sarà opinionista all’Isola dei Famosi 2023 accanto a Vladimir Luxuria, già in studio lo scorso anno. Alla conduzione del reality di Canale 5 ancora Ilary Blasi.

A cura di Elisabetta Murina

L'Isola dei Famosi 2023 è in preparazione. Sono tante le novità attese per la prossima edizione del reality targato Mediaset, a cominciare dagli opinionisti. Accanto a Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista ci sarebbe una new entry: Enrico Papi. A farlo sapere, in anteprima, il sito TvBlog.

"Enrico Papi opinionista dell'Isola dei Famosi 2023"

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi dovrebbe iniziare, come lo scorso anno, a poca distanza dalla finale del Grande Fratello Vip, prevista per i primi giorni di aprile. Il reality di Canale 5, stando a quando riporta TvBlog, vedrebbe confermata la presenza di Ilary Blasi come conduttrice, mentre prevederebbe delle novità per quanto riguarda i volti fissi in studio. Vladimir Luxuria dovrebbe essere ancora una volta opinionista, ma al suo fianco il pubblico potrebbe trovare per la prima volta Enrico Papi. Il conduttore sostituirebbe così Nicola Savino, che ha svolto il ruolo lo scorso anno, conquistando gli spettatori con la sua ironia. Per il momento non ci sono ancora stati annunci ufficiali e quindi si tratta solamente di una ipotesi. Nel frattempo anche i nomi dei naufraghi rimangono avvolti dal mistero, ma è probabile che ci saranno grandi sorprese.

Enrico Papi e Vladimir Luxuria insieme a Guess my Age

A partire dal 2018, Enrico Papi aveva condotto Guess My Age, show in cui i concorrenti dovevano indovinare l'età dei partecipanti attraverso una serie di indizi. In una puntata aveva chiamato come ospite speciale proprio Vladimir Luxuria e si era mostrato con lei prima della diretta. Insomma, un duo che si è già mostrato al pubblico riscuotendo un buon risultato e che potrebbe essere appunto riproposto per tutta la durata della prossima edizione dell'Isola dei famosi. Papi poi ha condotto negli ultimi anni anche lo storico programma Scherzi a parte, che è tornato su Canale 5 dopo tredici anni,e la terza edizione di Big Show.