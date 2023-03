Ilary Blasi e Bastian Muller, “prove di famiglia”: le foto della coppia al parco con Isabel Totti Bastian Muller ha conquistato il cuore delle donne di casa Blasi: il settimanale Chi mostra le foto di una giornata all’aria aperta. L’imprenditore con Ilary Blasi, la piccola Isabel e la nipotina della conduttrice, Nichi, si sono divertiti durante una passeggiata in un parco della Capitale. La rivista: “Prove di famiglia”

A cura di Gaia Martino

Foto da Chi

Ilary Blasi è stata paparazzata con Bastian Muller, il nuovo compagno dopo la separazione da Francesco Totti, dal settimanale Chi in un parco della Capitale. Con loro c'è anche la figlia della conduttrice televisiva, Isabel, che cammina stringendo la mano dell'imprenditore, poi gli salta sulle spalle. L'imprenditore tedesco ha rubato il cuore dell'ormai ex moglie del Pupone – ora impegnato con Noemi Bocchi – e "anche la simpatia della piccola Isobel e di sua cugina, Nichi, nipote della Blasi", con loro durante la passeggiata.

La passeggiata di Ilary Blasi con la figlia Isabel e Bastian Muller

Tutti insieme al parco: il settimanale Chi racconta della passeggiata di Ilary Blasi con il compagno Bastian Muller, la figlia più piccola Isobel Totti e la nipotina Nichi, in un parco dell'Eur, vicino casa della conduttrice. "Dopo aver giocato, sono andati a prendere un gelato al bar per chiudere in bellezza", si legge, e la sera stessa si sono divertiti al concerto dei Maneskin. "Per il momento la coppia non ha in programma trasferimenti o rivoluzioni" – vivendo lui a Francoforte, in Germania, lei a Roma – "ma sembra già una famiglia, che è la cosa più importante".

Foto da Chi

La storia tra Bastian Muller e Ilary Blasi sarebbe nata a novembre 2022: la rivista racconta che, quando l'imprenditore ha conosciuto la conduttrice televisiva, non sapeva chi fosse. Gli sarà bastato cercare su google per "capire dove si stesse infilando, nel gossip più caldo degli ultimi nove mesi". Non ha avuto paura Bastian Muller che raggiunge la sua compagna quasi ogni weekend: entrambi non hanno nessuna intenzione di trasferirsi in Germania, né l'imprenditore di mettere le radici nel Bel Paese.

Bastian era presente anche al compleanno di Isobel

Dopo le vacanze sulla neve insieme agli amici più intimi della nuova compagna, Bastian Muller ha preso anche parte alla festa di compleanno della piccola Isabel, che lo scorso 10 marzo ha compiuto 7 anni. Un party tutto rosa con la partecipazione anche di Cristian e Chanel.