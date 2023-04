“Ilary Blasi vuole da Totti 20 milioni al mese, ma ha un patrimonio già più alto del suo” Non sarebbe nella posizione di chiedere un mantenimento per se stessa all’ex marito, ma per i tre figli avrebbe avanzato la richiesta di “una barca di soldi”, come racconta Il Corriere. Intanto avrebbe già cambiato la serratura di casa all’EUR, costringendo Totti a suonare il campanello.

A cura di Giulia Turco

Ilary Blasi sarebbe sul piede di guerra con l’ex marito Francesco Totti e non avrebbe intenzione di mollare nemmeno un colpo sul tema della separazione. Le intenzioni della conduttrice non si sarebbero altro che rafforzate dopo l’ultima udienza in tribunale, che sia è svolta nella giornata del 31 marzo. Non solo avrebbe chiesto all’ex marito un mantenimento stellare per i tre figli, ma lo avrebbe ormai estromesso dalla sua vita personale, cambiando persino la serratura di casa all’Eur.

È scontro sulla cifra del mantenimento

Stando a quanto racconta Il Corriere della Sera, Francesco Totti avrebbe proposto ad Ilary Blasi un assegno tra i 12 e i 15 mila euro al mese per il mantenimento dei figli Christian, Chanel e Isabel. Una cifra che la conduttrice avrebbe giudicato irrisoria e che non avrebbe nessuna intenzione di assecondare. Blasi avrebbe rilanciato una richiesta da 20 milioni di euro al mese, che l’ex Capitano avrebbe prontamente rifiutato.

“Una barca di soldi”, così sarebbe stata definita tra i corridoi del tribunale di Roma, necessaria per il mantenimento dei figli, ma nulla per lei che non avrebbe nemmeno diritto all’assegno. Stando al Corriere infatti, la conduttrice avrebbe redditi molto alti. Solo il contratto Mediaset varrebbe circa 1 milione di euro, ai quali si aggiunge sin patrimonio immobiliare importante e un conto corrente che supererebbe anche quello di Francesco Totti.

Ilary Blasi avrebbe cambiato la serratura di casa all’EUR

Per quanto riguarda la villa di famiglia all’EUR, Ilary Blasi avrebbe già cambiato le serrature, lasciando Francesco Totti, se desideroso di entrare, costretto a suonare il campanello. A quanto pare la conduttrice avrebbe invitato il nuovo compagno Bastian Muller a soggiornare a casa sua, il che avrebbe fatto non poco infuriare l’ex Capitano.