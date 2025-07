video suggerito

Ilary Blasi: “Io e Chanel siamo diverse. Con Bastian Muller viaggiamo, ma organizza tutto lui” In un’intervista Ilary Blasi parla della sua primogenita Chanel Totti, del rapporto con il suo compagno Bastian Muller e della conduzione di Battiti Live, in onda dal 7 luglio su Canale5. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è pronta per Battiti Live, programma che conduce con Alvin e Nicolò De Devitiis e che andrà in onda dal 7 luglio su Canale 5. In un'intervista parla della nuova avventura televisiva e dei suoi figli, in particolare di Chanel che ha da poco compiuto 18 anni.

Ilary Blasi: "Con Alvin c'è confidenza, ci prendiamo in giro"

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ammette di aver sempre amato i programmi estivi e rivela quanto la musica le metta allegria. Parlando dell'esperienza alla conduzione di Battiti Live, spiega: "C'è qualcosa di magico nel presentare su un palco all'aperto, con davanti il mare, la gente e quei tramonti spettacolari. Tanti artisti presenti non li conoscevo, musicalmente sono un po' antica".

I suoi brani preferiti sono Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, Maschio di Annalisa e Oh ma' di Rocco Hunt e Noemi. Al settimanale confessa che c'è sintonia con uno dei conduttori: "Con Alvin c'è molta confidenza. So che posso prenderlo in giro e lui fa lo stesso con me. Succede anche nella vita di tutti i giorni. Poi, lo ammetto: più uno si offende e più mi diverto".

Leggi anche Battiti Live 2025 su Canale 5, quando va in onda il programma con Ilary Blasi e Alvin dopo le registrazioni

Quando e dove vedere Battiti Live su Canale 5

Tutte le puntate di Battiti Live saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Norba e Radio Norba Tv e, da lunedì 7 luglio, in prima serata su Canale 5, con repliche su La 5 e Mediaset Extra.

"Durante le registrazioni di Battiti Live i miei figli hanno incontrato i loro cantanti preferiti"

Durante le registrazioni dello show, i suoi figli sono andata a trovarla a Molfetta: "Hanno incontrato i loro cantanti preferiti e io sono stata contenta di passare finalmente un po' di tempo con loro. Viaggiare insieme? È difficile, ora iniziano ad andare da soli con gli amici". Sulla primogenita, nata il 13 maggio 2007, dice: "Se mi rivedo in lei alla sua età? Non tanto, caratterialmente siamo diverse". Mentre sui viaggi insieme al compagno Bastian Muller: "Non saprei scegliere il posto che mi ha affascinato di più, ogni luogo restituisce emozioni uniche. Sono stata in Brasile, Sudafrica, Cappadocia. L'organizzazione? Io non faccio niente, pensa a tutto lui!".