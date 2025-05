video suggerito

Francesco Totti e Ilary Blasi alla festa dei 18 anni di Chanel: vicini ma distanti, con loro Noemi Bocchi e Bastian Muller Francesco Totti e Ilary Blasi hanno partecipato alla festa di compleanno della figlia Chanel con i rispettivi compagni, Noemi Bocchi e Bastian Muller. Sembra si siano tenuti a debita distanza, senza concedersi una foto insieme neanche per il taglio della torta.

A cura di Daniela Seclì

Totti con Noemi Bocchi e la figlia Chanel, Ilary Blasi con Bastian Muller e Isabel

Chanel Totti ha compiuto 18 anni e per l'occasione ha festeggiato con un party esclusivo. All'evento erano presenti anche i suoi genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi con i rispettivi compagni Noemi Bocchi e Bastian Muller. Seduti a tavoli diversi, i due ex coniugi avrebbero trascorso la serata a debita distanza, senza avvicinarsi neanche per la foto del taglio della torta. Nelle foto scattate dagli invitati, sono ritratti mentre posano con i figli per le foto di rito, ma mai insieme.

Francesco Totti e Ilary Blasi al compleanno di Chanel

Chanel canta Più bella cosa al padre Francesco Totti poi posa con mamma Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preso parte alla festa di compleanno della figlia Chanel. Con loro i rispettivi compagni: Bastian Muller e Noemi Bocchi. La serata sembra sia trascorsa in tranquillità con i due ex che si sono tenuti a debita distanza. Francesco Totti ha posato davanti alla torta con Chanel e gli altri due figli, Cristian e Isabel. Poi la festeggiata gli ha dedicato la canzone Più bella cosa di Eros Ramazzotti. L'ex calciatore ha trascorso il resto della serata dividendosi tra i suoi figli e la compagna Noemi Bocchi. Ovviamente anche Ilary Blasi era presente alla festa, con un look black&white. Si è fatta accompagnare da Bastian Muller. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato nelle storie alcune foto che la ritraggono alla festa mentre posa con la figlia Chanel. Inoltre, è stata immortalata mentre comprava qualcosa da mangiare per la piccola Isabel.

Bastian Muller e Ilary Blasi

La location della festa dei 18 anni di Chanel

Per la festa dei diciotto anni di Chanel, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto la tenuta San Domenico a Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta. Secondo le notizie trapelate, il menu sarebbe stato una vera e propria celebrazione della cucina napoletana. Accanto a se, Chanel ha voluto la sua famiglia e gli amici più cari. Tra fuochi d'artificio, canti, balli sfrenati e musica dal vivo, la diciottenne è apparsa radiosa nel suo look scintillante.