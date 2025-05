video suggerito

Chanel Totti compie 18 anni, l’abbraccio con il padre Francesco e la festa di compleanno Chanel Totti ha compiuto 18 anni. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato in compagnia degli amici più stretti in un ristorante di Roma, non poteva mancare il Capitano che ha portato una bellissima torta su cui la figlia ha potuto spegnere le candeline. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti ha compiuto 18 anni. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato il suo compleanno circondata dai suoi amici più cari e, ovviamente, non poteva mancare suo padre che le ha anche portato la torta a centro tavola, per poi chiudere il momento in un caloroso abbraccio.

L'arrivo di Francesco Totti alla festa

La secondogenita dell'ex Capitano della Roma ha deciso di festeggiare con una cena in uno dei suoi ristoranti preferiti, con alcuni amici, quelli che frequenta da sempre e stanno al suo fianco da quando era poco più che una ragazzina. Tra le foto pubblicate su Instagram spuntano anche gli scatti di Melissa Monti, la giovane attrice fidanzata con Christian, il fratello maggiore di Chanel. Il momento senza dubbio più emozionante è quello che vede Francesco Totti arrivare allo scoccare della mezzanotte, con le luci soffuse, che porta al centro della tavola, liberata da piatti, bicchieri e posate, per posizionare la torta con tanto di candeline esattamente dietro ai palloncini col numero 18. Totti abbraccia sua figlia, visibilmente emozionato e anche lei sorride nel vedere arrivare il padre e si scambiano questo caloroso gesto d'affetto.

Le dediche a Chanel di Ilary Blasi e Totti

Non potevano mancare, poi, le dediche da parte di entrambi i genitori. Pur essendo presente al compleanno, Totti non ha potuto fare a meno di condividere sui social un breve video con alcuni momenti trascorsi insieme alla sua Chanel, da quando l'ha stretta per la prima volta tra le braccia. "Tanti auguri vita mia" scrive il Capitano. Arrivano, poi, anche gli auguri della mamma, Ilary Blasi che su Instagram scrive: "Tanti auguri amore mio. Oggi compi 18 anni ed è incredibile come il tempo sia volato" condividendo un collage di foto in cui compare Chanel da bambina, in sottofondo la canzone "Bella" di Jovanotti.