video suggerito

Cristian Babalus assente al compleanno di Chanel Totti, tra i due sarebbe finita prima del party per i 18 anni Cristian Babalus non ha partecipato al party organizzato per festeggiare i 18 anni di Chanel Totti. L’imprenditore si trovava a un altro evento mentre la (ex?) fidanzata spegneva le candeline insieme ad amici e familiari. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristian Babalus non ha partecipato al principesco party organizzato a Capua per festeggiare i 18 anni di Chanel Totti. L’imprenditore e tiktoker – per circa due anni fidanzato con la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti – non era tra gli amici e parenti che hanno festeggiato l’ingresso di Chanel nella maggiore età. Un’assenza che si è fatta notare e che sembrerebbe indicare una rottura tra i due, che da tempo non vengono fotografati insieme o postano foto di coppia sui social. Il legame che li ha tenuti uniti per circa due anni sembrerebbe essere finito poco prima che Chanel diventasse maggiorenne. Nessuno dei due, fino a oggi, ha fatto riferimento ai motivi dell'allontanamento ufficializzato dall'assenza di Cristian al party.

Cristian Babalus a un altro evento mentre Chanel Totti festeggiava

Mentre Chanel Totti festeggiava i suoi 18 anni insieme alle persone a lei più care, Babalus si trovava a un altro evento. Come testimoniano le sue Instagram stories, Cristian era impegnato a festeggiare la prima comunione di un bambino insieme alla sua famiglia e alla figlia nata dalla relazione con la ex compagna Martina De Vivo. Presenti anche la sorella e diversi tra i familiari del giovane imprenditore.

Cristian Babalus a un altro evento mentre Chanel festeggiava il suo 18esimo compleanno

Al party di Chanel Totti anche mamma Ilary e papà Francesco

Al party organizzato a Capua per festeggiare i 18 anni di Chanel erano presenti anche i genitori Francesco Totti e Ilary Blasi in compagnia dei rispettivi compagni, Noemi Bocchi per l’ex calciatore e Bastian Muller per la conduttrice. Sebbene presenti allo stesso evento, entrambi per amore della figlia, i due ex coniugi non sono mai apparsi vicini. Hanno preferito posare separatamente anche al momento del taglio della torta, a dimostrazione del fatto che l’armonia tra loro – da tempo avversari in tribunale – non è ancora completamente recuperata.