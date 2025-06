video suggerito

Totti alla cresima della figlia di Noemi Bocchi con Isabel, Chanel e Cristian hanno disertato l’evento Francesco Totti ha partecipato al party organizzato a Roma per festeggiare la cresima di Sofia, figlia della compagna Noemi Bocchi. Presenti all’evento la piccola Isabel e Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti. Assenti quest’ultimo e la sorella Chanel. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un party fiabesco organizzato nella suggestiva cornice offerta dalla terrazza dell’hotel Bulgari a Roma è quello che Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha organizzato per festeggiare il giorno della cresima di Sofia, la sua primogenita. La giovane ragazza nata dal matrimonio finito con Mario Caucci, oggi 15enne, è stata la protagonista assoluta di una festa che ha visto partecipare, tra gli altri, anche Francesco Totti insieme alla piccola Isabel. L’ex capitano della Roma, da anni compagno di Noemi, ha voluto essere pubblicamente al suo fianco in questa occasione. La stessa cosa aveva fatto per lui Noemi in occasione del party organizzato per festeggiare i 18 anni di Chanel, festa alla quale aveva preso parte anche l’ex moglie di Totti, Ilary Blasi.

Assenti Chanel e Cristian Totti (ma la fidanzata di lui c’era)

A sorpresa, a non partecipare al party è stata Chanel, secondogenita di Totti e Ilary Blasi. La giovane non ha preso parte all’evento per ragioni non chiarite. Non c’era nemmeno Cristian, primo figlio dell’ex “coppia reale italiana”. Era presente, invece, Melissa Monti, fidanzata di Cristian, che ha posato insieme alla festeggiata ed è stata fotografata più volte in compagnia della piccola Isabel. Melissa, tuttavia, è legata alla giovanissima Sofia da un rapporto personale che prescinde dalla famiglia Totti. La 15enne è infatti “fidanzata” con Mirko Monti, fratello di Melissa.

Le foto dell’evento postate da Noemi Bocchi

Noemi, nuova compagna di Totti, utilizza sempre più spesso i suoi canali social per documentare i suoi momenti in famiglia. Non è raro che Francesco sia presente nelle foto in questione. Più spesso, però, i soggetti degli scatti sono i figli Sofia e Tommaso, entrambi nati dal matrimonio finito con Caucci. La donna posta sui social foto di viaggi, party e splendidi momenti di vita sociale, ma anche immagini tratte dal suo quotidiano. Ormai diventata compagna ufficiale dell’ex capitano della Roma, si è lasciata alle spalle in periodo in cui viveva il suo privato in maniera blindata, nel tentativo di arginare l’attenzione dei media sul suo conto. Oggi è lei stessa a offrire ai curiosi uno spaccato quasi quotidiano sulla sua vita.