Francesco Chiofalo su Selvaggia Roma: “Tra noi non scorre buon sangue”, poi il commento sulle future nozze di lei

Pochi giorni fa, Selvaggia Roma ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno Luca Teti, il padre di sua figlia Luce, nata a ottobre 2024. Da quel momento, il suo ex Francesco Chiofalo ha ricevuto numerosi messaggi in cui gli si chiedeva di esprimere un commento sulla questione e, attraverso una story postata su Instagram, ha deciso di rispondere per mettere definitivamente da parte i rancori: "Sono davvero felice per lei perché se lo merita e sono sicuro che sarà un'ottima mamma".

La reazione di Francesco Chiofalo alle future nozze di Selvaggia Roma

La notizia delle nozze imminenti di Selvaggia Roma con il compagno Luca Teti risale solo a qualche giorno fa, quando l'ex concorrente di Temptation Island ha postato su Instagram il filmato della proposta di matrimonio. Visto il loro trascorso sentimentale, molti utenti hanno voluto chiedere a Chiofalo come si sentisse al riguardo. "Tra me e lei non scorre buon sangue, ma voglio precisare che non siamo in buoni rapporti per un suo volere e non mio, perché da parte mia non c'è e non c'è mai stato nessun tipo di rancore nei suoi confronti", ha spiegato l'influencer.

Ha poi continuato dicendo che, parlando con alcuni amici in comune, ha scoperto che lei "in questo momento è molto felice e innamoratissima del suo fidanzato (a breve marito) e che lui è un bravissimo ragazzo. Sono davvero felice per lei perché se lo merita e sono sicuro che sarà un'ottima mamma", le parole. Infine, un augurio alla sua ex compagna, con la quale è stato insieme per 5 anni, dal 2012 al 2017.

Colgo l'occasione per farle i miei più sentiti auguri per il suo matrimonio e la nascita di sua figlia…tanti auguri Selvy.

La felicità ritrovata di Selvaggia Roma dopo il dolore per l'aborto

Solo qualche mese fa, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Selvaggia Roma aveva raccontato di quanto fossero stati difficili per lei gli ultimi anni a causa della perdita della sua prima figlia a causa di un aborto. Prima della nascita di Luce, infatti, era già rimasta incinta, ma nei primi mesi di gravidanza scoprì che qualcosa non andava: "La mia ginecologa mi riscontrò il Citomegalovirus, un herpes pericoloso per il feto. Per noi è un'influenza, ma per la bambina fu una cosa mortale. Pur avendo scoperto del virus, volli andare avanti, ma sapevo di avere poche speranze", le parole. Adesso, però, è pronta a cominciare un nuovo gioioso capitolo della sua vita insieme al suo grande amore.