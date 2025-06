Selvaggia Roma si sposa, la proposta di Luca Teti durante il battesimo della figlia Luce: “L’amore vince sempre”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Selvaggia Roma si sposa. Il compagno Luca Teti le ha fatto la proposta di matrimonio nel giorno del battesimo della loro primogenita, la piccola Luce, nata ad ottobre del 2024. Ad annunciarla è stata l'ex di Temptation Island su Instagram, con un post in cui ha condiviso il momento della sorpresa organizzata del suo compagno: "Una giornata bellissima dove abbiamo celebrato anche la proposta di matrimonio come in una favola". I due stanno insieme da maggio 2022.

Selvaggia Roma e la proposta di matrimonio da Luca Teti

La giornata era già cominciata nel migliore dei modi, visto che Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti avevano organizzato una festa in grande stile per celebrare il battesimo della loro primogenita: la piccola Luce, nata a ottobre 2024. A un certo punto, però, l'influencer è stata bendata a trascinata davanti a una grossa scritta, che recitava: "Mi vuoi sposare?". In lacrime, ha detto sì e ha abbracciato quello che diventerà presto suo marito.

A corredo degli scatti che ritraggono la coppia insieme alla loro bambina e agli invitati lì presenti, Roma ha scritto: "La nostra magnifica luce. Una giornata bellissima dove abbiamo celebrato anche la proposta di matrimonio come in una favola. Grazie amore mio @lucateti9 che hai reso tutto così magico". Successivamente, ha mostrato nel dettaglio l'anello che le ha regalato il fidanzato Luca: un solitario elegante e raffinato.

La pace ritrovata dopo il dolore per l'aborto

Solo qualche mese fa, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Selvaggia Roma aveva raccontato di quanto fossero stati difficili per lei gli ultimi anni a causa della perdita della sua prima figlia a causa di un aborto. Prima della nascita di Luce, infatti, era già rimasta incinta, ma nei primi mesi di gravidanza scoprì che qualcosa non andava: "La mia ginecologa mi riscontrò il Citomegalovirus, un herpes pericoloso per il feto. Per noi è un'influenza, ma per la bambina fu una cosa mortale. Pur avendo scoperto del virus, volli andare avanti, ma sapevo di avere poche speranze", le parole. Adesso, però, è pronta a cominciare un nuovo gioioso capitolo della sua vita.