Selvaggia Roma mamma, è nata la prima figlia con Luca Teti: “14 ore di travaglio, sono felice di Luce”

A cura di Elisabetta Murina

Selvaggia Roma è diventata mamma. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accolto in famiglia la prima figlia con il compagno Luca Teti. L'annuncio con una storia su Instagram. La notizia della gravidanza era arrivata ad aprile e, qualche settimana dopo, i futuri genitori avevano organizzato un gender reveal per svelare il sesso del bebè in arrivo. Nel 2022 Sabrina Haddaji (vero nome di Selvaggia Roma) aveva avuto un aborto.

L'annuncio della nascita

Con alcune stories su Instagram, la coppia ha annunciato la nascita della prima figlia, la piccola Luce. Come ha raccontato l'ex concorrente del GF, non è stato un parto veloce e naturale, ma i medici sono dovuti ricorrere al cesareo. "Mi sto riprendendo. 14 ore di travaglio no stop. Per poi fare il cesareo. Sono così felice di LUCE", ha scritto la neo mamma sui social mostrano il momento in cui ha stretto per la prima volta tra le braccia la figlia. "Super Mamma Sabrina, sei stata fortissima. Ti amo da morire, grazie per avermi regalato questa gioia enorme", ha scritto Luca Teti su Instagram.