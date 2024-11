Cecilia Zagarrigo è incinta per la seconda volta, l’annuncio: “La famiglia si allarga, diventeremo 4”

video suggerito

Cecilia Zagarrigo è incinta per la seconda volta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che presto accoglierà in famiglia il secondo figlio con il compagno Moreno Casamassima. L'arrivo della prima, la piccola Mia, nel luglio 2022. La bella notizia con un simpatico video su Instagram.

L'annuncio della seconda gravidanza

"Avevo questo segreto da dirvi già da tempo, non trovavo il modo giusto per farvi sapere quello che ho passato in questi mesi, tra nausee, vomitini, cambio di sapori e l’addio a tanti cibi e bevande preferite", ha raccontato la futura mamma in un breve video su Instagram, realizzato con la complicità dell'amica Clarissa Marchese, a sua volta ex volto di Uomini e Donne. "Avrei voluto urlarlo a tutte voi sin da subito.. perché.. presto la nostra famiglia si ALLARGHERÀ, DIVENTEREMO 4 e non possiamo essere più felici di così", ha continuato. Al momento non è noto il sesso del bebè in arrivo e non si conosce nemmeno la presunta data del parto. La coppia aveva accolto in famiglia la prima figlia, la piccola Mia, nel luglio 2022.

La famiglia di Cecilia Zagarrigo

Cecilia si è fatta conoscere dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Prima è stata corteggiatrice di Oscar Branzani, che però non la scelse alla fine del programma, poi di Luca Onestini. Successivamente venne scelta come tentatrice di Temptation Island Vip e. a pochi mesi di distanza, tornò a Uomini e Donne per il tronista Carlo Pietropoli, con cui uscì dal programma. La loro storia lontano dalle telecamere durò solo qualche mese, poi nella vita di Zagarrigo arrivò Moreno Casamassima, attuale compagno e padre dei suoi figli. La prima è Mia, nata nel luglio 2022, e presto l'arrivo di un secondo bebè.