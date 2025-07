Cecilia Capriotti ha sposato Gianluca Mobilia, le foto delle nozze nel luogo in cui si sono conosciuti anni fa

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Capriotti si è sposata. La showgirl è convolata a nozze con Gianluca Mobilia lo scorso 5 luglio a Panarea, l'isola delle Eolie in cui si sono incontrati per la prima volta anni fa. Su Instagram alcuni scatti e video della cerimonia, celebrata alla presenza di parenti e amici. Tra loro è stato un colpo di fulmine, coronato dalla nascita di una figlia, Maria, che ha fortemente voluto il matrimonio.

Il matrimonio di Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono sposati sabato 5 luglio a Panrea, l'isola in cui si sono conosciuti per la prima volta diversi anni fa. La showgirl e l'imprenditore si sono giurati amore eterno nella chiesa di San Pietro con una cerimonia religiosa alla presenza di parenti e amici. Dopo il momento del sì, per il quale la sposa ha indossato un lungo abito in pizzo bianco, i festeggiamenti si sono spostati in una romantica location affacciata sul mare. Qui brindisi, festeggiamenti e balli hanno accompagnato gli sposi e i loro invitati fino a tarda notte. Poi il momento del taglio della torta, vista mare, con fuochi d'artificio a rendere ancora più speciale e indimenticabile la loro giornata. .

La storia d'amore tra Cecilia Capriotti Gianluca Mobilia

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sono incontrati per la prima volta proprio a Panarea, dove la showgirl era in vacanza convinta da un'amica. "Ero andata con mia mamma e mia sorella. Era il primo anno che ero single", ha raccontato in un'intervista al settimanale Chi. Per lei fu un colpo di fulmine: "Quando scendo dalla barca con mia mamma e mia sorella e vedo lui al bar del porto e senza sapere chi fosse, mica me lo ricordavo, ho pensato: “Questo sì che mi fa impazzire”, un colpo di fulmine". Dopo soli pochi mesi di frequentazione, è stato l'imprenditore a proporle di andare vivere insieme: "Lei stava a Roma, io a Milano, alla fine le ho detto: “Vieni a casa mia e proviamo a stare insieme”, ci eravamo conosciuti ad agosto, a ottobre eravamo sotto lo stesso tetto". Quanto al matrimonio, a volerlo fortemente è stata la prima figlia Maria: "Mi ha chiesto 3 volte in un anno perché non sposavo la mamma".