Clizia Incorvaia: “Il dolore per la perdita di Eleonora Giorgi ha messo a dura prova me e Paolo”

Un anno fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si univano in matrimonio a Forte dei Marmi per coronare il loro sogno d'amore, iniziato ormai diversi anni fa. La scomparsa di Eleonora Giorgi, però, è stata difficile da metabolizzare, l'attrice negli ultimi periodi viveva in simbiosi con il figlio e il suo nipotino Gabriele, ed è per questo che, come racconta anche l'influencer, questo dolore ha avuto un impatto anche sulla coppia.

La perdita di Eleonora Giorgi

Intervistata dal settimanale Gente, Clizia Incorvaia ha parlato di questi mesi in cui con la sua famiglia ha dovuto fare i conti con la perdita di una persona tanto importante quanto centrale della sua vita e quella del marito Paolo: "La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi" ha dichiarato per poi aggiungere:

Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l'amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali.

Il primo anniversario di matrimonio

Eppure, le parole dell'attrice risuonano ogni giorno nelle loro vite che, nonostante la sofferenza, proseguono all'insegna di nuovi progetti. Intanto, proprio in questi giorni, la coppia festeggia il primo anniversario dalle nozze che, lo scorso anno, furono anticipate proprio per permettere ad Eleonora Giorgi di prendervi parte:

Ci manca tanto. Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme. Per questo celebreremo il nostro primo anniversario con il cuore pieno di gioia e gratitudine. Anche perché Eleonora avrebbe voluto così: ‘Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore' ci ripeteva sempre

In occasione di questo primo anno da marito e moglie, i due hanno deciso di concedersi qualche giorno insieme e hanno scelto la Sicilia, terra natia dell'influencer: "A Realmonte, in provincia di Agrigento, un luogo che per noi rappresenta casa, radici e intimità".