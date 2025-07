Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi, la foto insieme al padre Massimo: “Proprio come volevi tu, ci manchi”

Paolo Ciavarro ha condiviso su Instagram uno scatto insieme al padre Massimo e al figlio Gabriele durante una giornata in barca a Lampedusa. La famiglia riunita ma con una grande assenza, quella di Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo. “Proprio come volevi tu, ci manchi”, ha scritto.

Paolo Ciavarro ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti di una giornata in barca a Lampedusa, passata con il padre Massimo e con il figlio Gabriele, avuto insieme alla moglie Clizia Incorvaia. La famiglia sorride e si diverte godendosi il mare e il sole, ma sentendo una mancanza importante, quella di Eleonora Giorgi. Moglie di Massimo e madre di Paolo, è morta lo scorso marzo dopo aver affrontato per alcuni anni un tumore al pancreas. "Proprio come volevi tu, ci manchi", ha scritto Ciavarro ad accompagnare le immagini. L'attrice ha sempre desiderato, fino all'ultimo, che la famiglia rimanesse unita anche dopo la scomparsa e continuare ad esserci nei momenti importanti.