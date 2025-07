Lutto per Eleonora Daniele, è morta la madre: “Come perdere una parte di sé”

Eleonora Daniele ha annunciato la morte della madre, Iva. Con un post su Instagram ha comunicato la spiacevole perdita mostrando ai suoi followers i fiori che piacevano tanto a entrambe. A inizio anno la conduttrice televisiva, al timone di Storie Italiane su Rai 1, aveva raccontato di essere in apprensione per la madre che stava poco bene. "Vorrei che stesse un po' meglio, e vorrei dedicarle tempo, tutto quello che ho", disse.

L'addio di Eleonora Daniele alla madre

Con un post su Instagram Eleonora Daniele ha annunciato la scomparsa di sua madre. A corredo di una foto che mostra dei fiori, ha scritto: "I nostri fiori preferiti. La nostra canzone.. Perdere una madre significa perdere una parte di sé, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi. Ciao mamma".

Il post ha subito raggiunto migliaia di like e commenti: molti colleghi hanno rivolto un pensiero alla conduttrice e alla sua mamma. "Eleonora, ti abbraccio forte" ha scritto Monica Setta, Giovanni Terzi ha continuato: "Adesso lei è dentro di te. Ti abbraccio Eleonora".

Il rapporto tra Eleonora Daniele e la madre

In occasione del compleanno, anni fa, Eleonora Daniele omaggiò la sua mamma alla quale è molto legata. "Le mamme sono per tutti noi una guida e il nostro punto di riferimento. Coloro che ci amano senza limiti, sarò felice di potere essere esempio per mia figlia come mia madre lo è per me", scrisse a corredo di alcune foto del passato. Scossa per ciò che stava succedendo, a gennaio 2025 Eleonora Daniele, ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, aveva spiegato che la madre stava poco bene. Così rivelò: "In questo momento della mia vita vorrei che mamma, che mi sta ascoltando, stesse un po' meglio e vorrei dedicarle tanto tempo, tutto quello che ho possibile e immaginabile, a lei e alla mia famiglia. Il mio pensiero oggi va a mia madre", disse.