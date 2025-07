video suggerito

Lo sfogo di Alessia Gioffi dopo lo speciale di Non è la Rai: "Sto piangendo e sono incaz**ta. Sono sempre stata esclusa" Alessia Gioffi è rimasta molto delusa dallo speciale dedicato a Non è la Rai di Mediaset Extra. L'ex volto della trasmissione di Gianni Boncompagni si è sciolta in lacrime dopo avere visto che è stato dedicato pochissimo spazio agli spezzoni del programma che la riguardavano.

A cura di Daniela Seclì

Domenica 6 luglio, Mediaset ha celebrato i trent'anni di Non è la Rai con una maratona su Mediaset Extra. Alessia Gioffi, uno dei volti più rappresentativi del programma di Gianni Boncompagni, attendeva con trepidazione di rivedere le puntate: "Ero gasata e felice". Tuttavia, è rimasta profondamente delusa perché gli spezzoni a lei dedicati sarebbero stati minimi:

Non mi hanno fatto vedere in 5 ore di programma, tranne qualche mozzico di inquadratura veloce. Che male che mi ha fatto è da una vita che provo questa roba. Mi hanno sempre tolta!

Lo sfogo di Alessia Gioffi sullo speciale di Non è la Rai

In un lungo sfogo pubblicato su Instagram, Alessia Gioffi ha spiegato che alla sua delusione si è aggiunto il dispiacere di sentire le parole della madre: "Sapete cosa vuol dire sentire la propria madre al telefono che ti dice: ‘Ale sto guardando lo speciale di Non è la rai… Ma ti hanno di nuovo esclusa? Morirò con questo dramma! Fin da piccola ti allontanavano sempre. Non ti invitavano alle feste perché eri diversa. Ti allontanavano tutti. A danza eri la più brava e l'insegnante ti metteva sempre nascosta. Perché?".

L'ex ragazza di Non è la Rai in lacrime

Così, ha confidato di essersi sciolta in lacrime: "Sto piangendo molto e sono anche un po' incaz**ta". Poi, ha ribadito di essere spesso stata esclusa: "Sono sempre stata esclusa e ho dovuto lottare più degli altri perché Dio mi ha scelta per altri scopi. E ho dovuto, fin da piccola, imparare cosa volesse dire l'abbandono, il bullismo, l'essere diversi e l'essere discriminati. Ma solo per riuscire a capire di più le persone discriminate e sole". Poi il messaggio a Mediaset: "Grazie Mediaset. Davvero un ottimo lavoro lo speciale di Non è la Rai. A buon rendere". Nei commenti al suo post, in tanti hanno compreso il suo dispiacere, ma c'è anche chi l'ha rassicurata dicendole che nelle puntate andate in onda in altre fasce della giornata, c'erano anche degli spezzoni dedicati a lei.