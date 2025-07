Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti ha rilasciato una lunga intervista nella quale si è raccontata, spaziando dalla vita privata alla carriera. La conduttrice e autrice ha difeso Non è la Rai, è tornata a parlare dello scandalo del Cruciverbone e ha ricordato con dolore quando annunciò la gravidanza in TV, ma perse il bambino poche ore dopo. E sull'amore dice:

L’amore ha avuto la parte di un comprimario. È stata tenera amicizia come per Renato (Zero, ndr), passione adolescenziale per il principe Carlo di Borbone e un sentimento solido per Giacomo, l’ultimo, con cui siamo stati insieme 22 anni meravigliosi.

Enrica Bonaccorti difende Non è la Rai

Enrica Bonaccorti ha rilasciato un'intervista a Maria Corbi per La Stampa. La settantacinquenne è tornata con la mente a quando si occupò della conduzione del programma Non è la Rai. Ha spiegato che era molto affezionata alle ragazze ed era anche "preoccupata per il successo improvviso che le aveva investite" in "un'età così fragile". Quindi ha commentato le polemiche che accompagnarono il programma per "l'uso di lolite":

Non ho mai avvertito qualcosa di morboso nella presentazione delle ragazze, sarò anche ingenua ma io vedevo solo freschezza, giovinezza, gioia di vivere e di dimostrarla. La malizia come sempre è negli occhi di chi guarda.

Il rapporto con Gianni Boncompagni non fu dei migliori: "Fu un rapporto un po’ faticoso, non mi amava tanto ma ci siamo stati utili a vicenda, quando presi il posto di Raffaella e quando mi scelse Berlusconi". In quel contesto avvenne lo scandalo del Cruciverbone. Una signora partecipò al gioco, ma conosceva già le risposte. Bonaccorti smascherò tutto in diretta, ma il suo gesto non fu apprezzato: "Mentre tutto il pubblico aveva apprezzato la mia reazione, in ‘casa' fui quasi rimproverata…'Potevi glissare' furono le parole esatte…".

L'annuncio della gravidanza in diretta poi l'aborto

Era novembre del 1986. Enrica Bonaccorti, che allora era un volto Rai, annunciò in diretta di aspettare un figlio. Fu aspramente criticata e accusata di avere fatto un uso privato del servizio pubblico. Purtroppo, poco dopo quell'annuncio perse il bambino: