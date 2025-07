video suggerito

Non è la Rai, in Tv la maratona a trent'anni dalla fine del programma: quando e dove vederla Mediaset celebra i trent'anni dalla conclusione di Non è la Rai, uno dei programmi che ha segnato un'epoca della televisione italiana, con una selezione di puntate storiche. Ecco quando andranno in onda e dove.

A cura di Sara Leombruno

Il 6 luglio 2025, Mediaset Extra celebra i trent'anni dalla conclusione di Non è la Rai, uno dei programmi che ha segnato un'epoca della televisione italiana. A partire dalle 13.00 e fino alle 18.30, il canale proporrà una selezione di puntate storiche, tra cui l'ultima trasmissione, andata in onda il 30 giugno 1995. Una serata che si concluderà con la celebre esibizione di T'appartengo da parte di Ambra Angiolini e con la presenza di alcune delle showgirl più amate delle diverse edizioni.

Non è la Rai: come il programma ha cambiato la Tv italiana

Era il 9 settembre 1991 quando Non è la Rai debutta su Canale 5. Un programma che, nel corso di quattro edizioni, è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, per poi continuare la sua storia su Italia 1. Creato e diretto da Gianni Boncompagni, Non è la Rai ha portato in scena una folla di adolescenti e giovani adulti che popolavano il palcoscenico con giochi, balletti e performance musicali. Una nuova formula che seppe coniugare leggerezza e modernità, diventando un appuntamento fisso per milioni di spettatori.

Le conduzioni e l’evoluzione del format

Non è la Rai ha visto alternarsi diversi volti noti nella conduzione. La prima stagione fu affidata a Enrica Bonaccorti, mentre la seconda vide l'ingresso di Paolo Bonolis, che interpretò il ruolo con il suo consueto spirito ironico. Ma è con Ambra Angiolini che il programma raggiunge l’apice della sua notorietà. La giovane conduttrice, appena diciottenne, diventa simbolo del teen-show, conquistando una generazione intera con la sua spontaneità e talento. Accanto alle conduzioni, la partecipazione di alcune delle future star della televisione e del cinema italiano, tra cui Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Alessia Mancini, Alessia Merz, Miriana Trevisan e Laura Freddi.