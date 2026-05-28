Flavio Insinna torna in tv dopo i David di Donatello, conduce Decenni in compagnia dell’AI

Dal 29 maggio in seconda serata su Rai3 arriva Decenni. Il programma condotto da Flavio Insinna, accompagnato da un’intelligenza artificiale, che ripercorre la storia della Rai e degli italiani dagli Anni 50 fino ai giorni nostri.

Dopo la conduzione dei David di Donatello dello scorso 6 maggio, Flavio Insinna torna in tv per condurre Decenni. Si tratta di un programma che dal 29 maggio andrà in onda in seconda serata su Rai3. Un vero e proprio percorso nella storia della televisione che, di fatto, va di pari passo con la storia degli italiani.

Flavio Insinna e il racconto della Rai accompagnato dall'AI

A partire dagli Anni Cinquanta fino ad arrivare ai giorni nostri, Flavio Insinna conduce lo spettatore in un viaggio emozionante, accompagnato da un personaggio creato dall'intelligenza artificiale che, infatti, prende il nome di Arti, che ha il compito di elaborare informazioni e dati sulla storia della televisione in tempo reale. La seconda serata di Rai3, quindi, è dedicata completamente al ricordo di alcuni momenti precisi della televisione italiana, legati anche a quei personaggi che hanno contribuito a rendere iconici alcune trasmissioni, diventati pezzi di storia.

Ogni episodio previsto per questa stagione di Decenni ripercorre in ordine cronologico i momenti più significativi anche della cronaca italiana e internazionale, per dare anche un po' di contesto temporale, alternando il racconto con le immagini dei grandi varietà, riportando le telecronache degli eventi sportivi che hanno segnato un'epoca. Un viaggio a ritroso nel tempo che consente di ripercorrere anche la storia della Rai, attraverso quei titoli e quei volti che hanno creato un vero e proprio immaginario collettivo. Non mancheranno momenti emozionanti, stralci di avvenimenti storici che hanno segnato la società italiana e rivivranno grazie alle immagini d'archivio, custodite gelosamente nelle immense teche Rai. È grazie a questo percorso, fatto di momenti, di frasi, di personaggi che Insinna avrà modo di tessere le fila di un racconto che intreccia la storia collettiva con quella del singolo, svelando anche curiosità e aneddoti che, probabilmente, non erano mai emersi in anni di dirette tv.