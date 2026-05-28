Festa della Repubblica, il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1: parata e serata evento con Mattarella al Quirinale

Il 2 giugno Rai1 cambia il suo palinsesto per gli 80 anni della Repubblica: parata, Mattarella con i giovani al Quirinale e serata evento con Bolle, Del Piero, Cortellesi e Morandi.

Ottant'anni di Repubblica italiana: un traguardo che il servizio pubblico non si limita a celebrare con qualche speciale infilato tra un programma e l'altro. Martedì 2 giugno, Rai1 ridisegna l'intera giornata attorno alla ricorrenza, con il Presidente Sergio Mattarella come filo conduttore di un palinsesto che si estende dalla mattina alla prima serata.

Il programma del mattino: la Parata ai Fori Imperiali

La giornata parte alle 9.10 con la tradizionale Parata militare dai Fori Imperiali di Roma, trasmessa in diretta dal Tg1 e da Rai Quirinale fino alle 12. La presenza del Capo dello Stato è, come da tradizione, il centro visivo e simbolico dell'evento: le immagini dei reparti in marcia davanti a Sergio Mattarella aprono ogni anno la festa civile del Paese, e quest'anno il peso dell'anniversario aggiunge al rito la sua componente più solenne.

Il programma del pomeriggio: il faccia a faccia con Mattarella

La novità più interessante del palinsesto è in preserale. Alle 18.50, prima dell'appuntamento con Affari Tuoi, va in onda "Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà": dieci under 35 incontrano Sergio Mattarella al Quirinale per un dialogo su passato, presente e futuro del Paese. Il format è pensato per portare in televisione una generazione che raramente si vede seduta attorno a un tavolo con il Presidente della Repubblica. La trasmissione andrà in contemporanea su Rai Radio3.

Il programma della prima serata: lo spettacolo da Piazza del Quirinale

Il pezzo forte della serata è alle 21.20. "I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum" è una celebrazione in diretta da Piazza del Quirinale, promossa dalla Presidenza della Repubblica con Rai Cultura e Rai Teche, con il contributo della Siae. Il progetto punta a raccontare, attraverso musica, immagini e testimonianze, ottant'anni di storia e identità nazionale.

Il cast mette insieme mondi diversi attraverso grandi nomi: Roberto Bolle e Cecilia Bartoli per la danza e la lirica, Annalisa, Gianni Morandi, Luca Barbarossa e Giuliano Sangiorgi per la musica pop, Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Flavio Insinna e Carolina Crescentini per il cinema e la recitazione. Poi lo sport, con Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Arianna Fontana e Bebe Vio. I testi sono firmati da Maurizio De Giovanni, con la direzione musicale di Leonardo De Amicis.

La programmazione delle altre reti Rai

Questa è la programmazione delle altre reti Rai: Rai3 propone una serie di speciali dedicati al referendum del 1946 e all'Assemblea Costituente. RaiNews24 segue la parata con finestre informative continue. Rai Storia, Rai5, Rai Movie e le piattaforme di RaiPlay completano un'offerta che il servizio pubblico costruisce come presidio editoriale a largo raggio sull'anniversario. Il tutto con un elemento che differenzia questa edizione dalle precedenti: la ricorrenza non è solo celebrativa, ma punta a parlare anche alle fasce di pubblico più giovani, dal format con gli under 35 al Quirinale fino ai contenuti pensati per le piattaforme digitali e i social.