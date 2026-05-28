Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Festa della Repubblica, il 2 giugno cambia il palinsesto di Rai1: parata e serata evento con Mattarella al Quirinale

Il 2 giugno Rai1 cambia il suo palinsesto per gli 80 anni della Repubblica: parata, Mattarella con i giovani al Quirinale e serata evento con Bolle, Del Piero, Cortellesi e Morandi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

Ottant'anni di Repubblica italiana: un traguardo che il servizio pubblico non si limita a celebrare con qualche speciale infilato tra un programma e l'altro. Martedì 2 giugno, Rai1 ridisegna l'intera giornata attorno alla ricorrenza, con il Presidente Sergio Mattarella come filo conduttore di un palinsesto che si estende dalla mattina alla prima serata.

Il programma del mattino: la Parata ai Fori Imperiali

La giornata parte alle 9.10 con la tradizionale Parata militare dai Fori Imperiali di Roma, trasmessa in diretta dal Tg1 e da Rai Quirinale fino alle 12. La presenza del Capo dello Stato è, come da tradizione, il centro visivo e simbolico dell'evento: le immagini dei reparti in marcia davanti a Sergio Mattarella aprono ogni anno la festa civile del Paese, e quest'anno il peso dell'anniversario aggiunge al rito la sua componente più solenne.

Il programma del pomeriggio: il faccia a faccia con Mattarella

La novità più interessante del palinsesto è in preserale. Alle 18.50, prima dell'appuntamento con Affari Tuoi, va in onda "Ne parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà": dieci under 35 incontrano Sergio Mattarella al Quirinale per un dialogo su passato, presente e futuro del Paese. Il format è pensato per portare in televisione una generazione che raramente si vede seduta attorno a un tavolo con il Presidente della Repubblica. La trasmissione andrà in contemporanea su Rai Radio3.

Leggi anche
Ascolti TV ieri 27 maggio: ha vinto Pare parecchio Parigi (14.2%), boom Chi l'ha visto (10.6%) con Barbara Corvi

Il programma della prima serata: lo spettacolo da Piazza del Quirinale

Il pezzo forte della serata è alle 21.20. "I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum" è una celebrazione in diretta da Piazza del Quirinale, promossa dalla Presidenza della Repubblica con Rai Cultura e Rai Teche, con il contributo della Siae. Il progetto punta a raccontare, attraverso musica, immagini e testimonianze, ottant'anni di storia e identità nazionale.

Il cast mette insieme mondi diversi attraverso grandi nomi: Roberto Bolle e Cecilia Bartoli per la danza e la lirica, Annalisa, Gianni Morandi, Luca Barbarossa e Giuliano Sangiorgi per la musica pop, Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Flavio Insinna e Carolina Crescentini per il cinema e la recitazione. Poi lo sport, con Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Arianna Fontana e Bebe Vio. I testi sono firmati da Maurizio De Giovanni, con la direzione musicale di Leonardo De Amicis.

La programmazione delle altre reti Rai

Questa è la programmazione delle altre reti Rai: Rai3 propone una serie di speciali dedicati al referendum del 1946 e all'Assemblea Costituente. RaiNews24 segue la parata con finestre informative continue. Rai Storia, Rai5, Rai Movie e le piattaforme di RaiPlay completano un'offerta che il servizio pubblico costruisce come presidio editoriale a largo raggio sull'anniversario. Il tutto con un elemento che differenzia questa edizione dalle precedenti: la ricorrenza non è solo celebrativa, ma punta a parlare anche alle fasce di pubblico più giovani, dal format con gli under 35 al Quirinale fino ai contenuti pensati per le piattaforme digitali e i social.

Immagine
Intervista
Luca Tiraboschi: “Canale 5 ha svuotato Italia 1. Striscia? Aspetterei prima di decretare la fine”
L'ex dirigente Mediaset: “Mollai tutto per salvare la mia famiglia, attraversavo una crisi matrimoniale"
Oggi si dedica alla scrittura, il romanzo Il ladro del tempo ispirato da una conversazione con Silvio Berlusconi: "Mi parlò del suo desiderio di accumulare tempo aggiuntivo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views