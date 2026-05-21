Ascolti TV 20 maggio 2026: vince TIM Battiti Live Spring (18.5%), il film Comandante fermo al 9.9%

Gli ascolti di mercoledì 20 maggio 2026: tutti i dati Auditel. Comandante su Rai1 si ferma a 1.523.000 spettatori pari al 9.9% di share. Vince TIM Battiti Live Spring 2026 su Canale5: 2.120.000 e il 18.5%.

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Mercoledì 20 maggio 2026, la prima serata ha visto contrapposti il film Comandante su Rai1 e lo speciale musicale TIM Battiti Live Spring 2026 su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di mercoledì 20 maggio 2026.

La sfida degli ascolti TV tra Comandante 2023 e TIM Battiti Live Spring 2026

In prima serata, Rai1 ha proposto Comandante, il film che racconta la storia del comandante Salvatore Todaro alla guida del sommergibile Cappellini in missione nell'Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. Il film è stato seguito da 1.523.000 spettatori pari al 9.9% di share. Il film è iniziato alle 21.49 ed ha chiuso alle 23.49.

Su Canale5 appuntamento con TIM Battiti Live Spring 2026, lo speciale primaverile del popolare festival musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Alvin. Il programma ha vinto la serata con 2.120.000 e il 18.5%, ma iniziando alle 22 e chiudendo all'1.04 della notte.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Mercoledì 20 maggio 2026, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.588.000 spettatori con il 23.2% di share.

Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.625.000 spettatori pari al 23.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Mare Fuori – Stagione 6 Episodio 7 – La vita adulta, la fiction ambientata nell'istituto penale minorile. La serie ha interessato 750.000 spettatori pari al 5.1% di share. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto?, il programma di attualità condotto da Federica Sciarelli dedicato ai casi di scomparsa, cold case e misteri. Il programma ha interessato 1.647.000 spettatori pari all'11% di share.

Su Rete4 spazio all'approfondimento di Realpolitik, il nuovo programma di informazione condotto da Tommaso Labate con sondaggi, retroscena e analisi in tempo reale sulla politica italiana. Il programma ha registrato 540.000 spettatori con il 4.5% di share. Italia1 ha trasmesso La fredda luce del giorno, il film con Will Shaw, un giovane uomo d'affari che durante una vacanza in Spagna con la famiglia si trova coinvolto in una vicenda drammatica. Il film ha interessato 1.023.000 spettatori con il 5.9% di share.

Tv8 ha proposto The Idea of You, il film con protagonista Solène, una madre single quarantenne che accompagnando la figlia al festival di Coachella ha un incontro inaspettato con Hayes Campbell. Il film è stato seguito da 272.000 spettatori con il 1.7% di share. Sul Nove in onda Enrico Brignano Show – Parte dopo, il divertente show di Enrico Brignano. Il programma è stato seguito da .spettatori con il .% di share. Su La7, Una giornata particolare – Il Genio Italiano, il nuovo format originale condotto da Aldo Cazzullo in un viaggio attraverso una giornata cruciale della storia italiana. Il programma ha interessato 967.000 spettatori con il 5.9% di share.