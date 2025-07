La dedica di Liala, la figlia di Licia Colò: “Mai stata innamorata di un ragazzo, lo sarò per sempre di mia madre”

video suggerito

Licia Colò ha compiuto 63 anni lo scorso 7 luglio e per celebrare questo giorno, sua figlia Liala, 19 anni, le ha dedicato un bellissimo post su Instagram, nel quale ha rivolto alla madre parole piene d'amore, di gratitudine e stima.

Il bellissimo post di auguri di Liala alla mamma Licia Colò

Un video che racchiude tanti, ma solo alcuni, dei bellissimi momenti che Liala Antonino ha trascorso con sua madre Licia Colò. Un amore, quello che le lega, intenso, potente, forte, che la 19enne descrive con trasporto ed entusiasmo, raccontando un legame che si nutre di presenza, di confronto e di crescita, che Liala prova a paragonare ai sentimenti provati nei confronti di un ragazzo o in amicizia, senza trovare però un equivalente così forte:

“Sei mai stata innamorata Liala?" Una domanda che mi hanno fatto alcune volte nel corso della vita alla quale ho sempre faticato a rispondere. Di un ragazzo probabilmente no, non ho mai avuto neanche un amicizia così tanto profonda da poterla definire amore, ho letto molti libri che trattano l’argomento eppure mi sentivo persa nel rispondere ad una domanda all’apparenza così banale ma con un significato così importante. “Si, sono stata innamorata, sono innamorata e per sempre lo sarò” ridonderei oggi. “Di chi?” “Di mia madre”.

Un rapporto simbiotico, o almeno così lo disegna Liala che infatti scrive: "Io e Mamma siamo una cosa sola, Mamma è una persona magica, mi capisce con uno sguardo o semplicemente con una parola che dico con un tono diverso. Se una delle due sta male sta male anche l’altra. Se una delle due è in difficoltà l’altra è già pronta a rinunciare a tutto per aiutare l’altra". Liala Antonino, nata dal matrimonio della conduttrice con Alessandro Antonino, è l'unica figlia del noto volto tv e infatti racconta in questo lungo post pubblicato su Instagram anche l'effetto di avere una madre conosciuta:

Mia madre è Licia Coló, presentatrice televisiva acclamata dal pubblico italiano ed apprezzata dai molti per essersi distinta nella sua carriera per temi legati alla natura con una forma di comunicazione semplice e genuina. Io non l’ho mai vista come un “personaggio televisivo” é sempre stata Mamma per me. Da piccola era “quella che lavora sempre”. Da adolescente era “quella che non mi capisce”. Da adulta é “come potrei vivere senza mia Madre?”. Eppure Mamma fattelo dire, mi hai creato un bel problema, perché dopo aver potuto toccare con mano e vivere intensamente l’amore più puro, la connessione più vera, un legame così intenso che va oltre ciò che le parole possono descrivere, non posso immaginare una vita senza di te. Senza di te sarei persa.

Licia Colò fiera di sua figlia Liala

Quest'anno, mamma e figlia, sono state ospiti a La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai1, dove Liala ha raccontato che non sempre è stato facile dire chi fosse sua madre, essendo un personaggio televisivo così noto: "Mi prendevano in giro con battute infelici, dicevano che ero una privilegiata, che a casa avevo gli schiavi, che ero maleducata, una incapace che però aveva avuto tutto perché ero figlia sua". Hanno un rapporto bellissimo dove non mancano battibecchi: "Mia figlia mi critica sempre, perché parlo lentamente, perché mi vesto male" ha raccontato la conduttrice che, poi, in un'altra intervista a Verissimo si è detta fiera di sua figlia: "Liala è molto indipendente, ne sono felice perché il successo di una madre è avere un figlio con le ali grandi per volare".