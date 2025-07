Licia Colò torna in Rai dopo sette anni, in quale trasmissione andrà la conduttrice

Licia Colò torna in Rai dopo sette anni dall’ultima trasmissione da lei condotta. La conduttrice, infatti, è entrata a far parte del cast di Bellamà di sera, lo spin off del programma pomeridiano di Pierluigi Diaco.

Ritorni storici in Rai. Dopo un periodo di lontananza dalla tv pubblica, fa il suo ritorno su Rai2, una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, si tratta di Licia Colò. Volto storico di programmi che hanno fatto la storia della televisione, rimette piede nell'azienda di Viale Mazzini a sette anni di distanza dall'ultima volta, nel 2018, entrando nel cast di Bellamà di sera, il programma condotto da Pierluigi Diaco, nella sua versione serale.

Licia Colà nel cast di Bellamà di sera su Rai2

La notizia è stata divulgata dall'Adnkronos, a cui fonte vicine alla Rai hanno rivelato che la conduttrice è stata chiamata per entrare a far parte del cast fisso della trasmissione che, con la sua versione serale, dovrebbe partire il 14 settembre, ovvero sabato, alle ore 21:05. Al momento sarebbero previste cinque puntate, forse per testare il terreno e capire che margini ci sono per un successivo ciclo di appuntamenti che, però, non andranno a sostituire quelli pomeridiani che, invece, dall'8 settembre sono garantiti ogni giorno dalle 15:30 su Rai2. La conduttrice, stando alle prime informazioni, dovrebbe curare una rubrica in cui racconterà le città che hanno dato i natali a grandi cantautori italiani, intraprendendo un viaggio in cui alla musica e alle emozioni, si intreccia anche la scoperta di cultura e tradizioni locali. Licia Colò, quindi, torna sulla seconda rete a distanza di sette anni dall'ultima volta, quando nel 2018 ha condotta la trasmissione Niagara – Quando la natura fa spettacolo, dall'anno successivo è poi passata a La7 in cui ha condotto il programma Eden-Un pianeta da salvare.

Chi ci sarà nel programma di Pierluigi Diaco

Quella di Licia Colò non è l'unica novità che riguarda un cast piuttosto ricco di affezionati della tv. Nella versione serale del programma, infatti, ad affiancare Pierluigi Diaco ci saranno anche Valeria Marini con la sua rubrica Scotta il telefono, Gino Castaldo e Marco Morandi con Tutti cantano le emozioni. Non mancherà, poi, un riferimento anche all'attualità con un trittico pronto a commentare i fatti salienti della settimana, composto da Michele Cucuzza, amatissimo volto del pomeriggio di Rai1, l'ex mezzobusto del Tg1 Attilio Romita e concorrente del Grande Fratello e l'attrice Flora Canto.