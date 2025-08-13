La Rai lascia partire Nuzzi prima: La Vita in Diretta di Alberto Matano non si anticipa

La Rai conferma la strategia di non modificare i propri palinsesti nonostante la concorrenza. Alberto Matano e La Vita in Diretta manterranno la data di ripartenza prevista per l'8 settembre alle 17.05, lasciando campo libero a Gianluigi Nuzzi che debutterà una settimana prima su Canale 5 con il nuovo programma Dentro la Notizia.

Una scelta di campo che fa discutere

La decisione di viale Mazzini, anticipata da AdnKronos, appare come una mossa di grande sicurezza: non inseguire la concorrenza ma puntare sulla solidità di un format che negli ultimi anni ha dimostrato di saper conquistare il pubblico pomeridiano. D'altronde, il confronto tra Matano e Nuzzi si preannuncia interessante: da una parte il giornalista di Quarto Grado che prova a ritagliarsi uno spazio nel pomeriggio di Canale 5, dall'altra il conduttore che ha saputo rinnovare un format storico della televisione pubblica mantenendone intatta l'identità.

Solo Stefano De Martino anticipa i tempi

L'unica eccezione alla strategia Rai riguarda Affari Tuoi, che con Stefano De Martino al timone partirà anticipatamente il 2 settembre. Una scelta che sembra dettata dalla volontà di testare il nuovo conduttore contro la nuova Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha fatto grandi ascolti nel periodo estivo. Per il resto, la Rai sembra decisa a non stravolgere gli equilibri per il pomeriggio. La Vita in Diretta ha costruito negli anni un rapporto solido con il proprio pubblico, fatto di appuntamenti fissi e rituali consolidati che un cambio di programmazione rischierebbe di spezzare. Alberto Matano potrà così prepararsi con calma alla nuova stagione, che lo vedrà ancora una volta anche a Ballando con le stelle, forte di ascolti che nelle ultime annate hanno toccato picchi di share ben superiori al 20% di share. Numeri che rendono qualsiasi anticipazione o sperimentazione una sorta di rischio non necessario. Un contro-azzardo, quasi.