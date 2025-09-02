Gli ascolti tv di “Dentro la notizia”: Gianluigi Nuzzi batte l’esordio 2024 di Myrta Merlino, ma non è abbastanza

Il debutto di Dentro la notizia, il nuovo programma del pomeriggio di Canale 5 affidato a Gianluigi Nuzzi, supera il dato registrato da Myrta Merlino nel 2024 con l’esordio di Pomeriggio5. Tuttavia, La vita in diretta di Alberto Matano non è ancora tornata in onda e il traino offerto dalle soap è notevole e indicativo dei gusti del pubblico. Basteranno questi numeri a dare una svolta agli ascolti della rete?

Dentro la notizia va in onda da appena un giorno, e tirare le somme sul gradimento di un prodotto che prova a rivoluzionare il pomeriggio di Canale 5 rischia di essere un azzardo. Ma un dato — il primo, per di più parziale perché al debutto — c’è già: la prima puntata del format affidato a Gianluigi Nuzzi parte con numeri leggermente superiori a quelli registrati lo scorso anno da Myrta Merlino con l’esordio della seconda edizione di Pomeriggio5.

La prima puntata di Dentro la notizia è stata seguita da 1.277.000 telespettatori con il 18,2% di share nella prima parte, 1.220.000 spettatori pari al 16% nella seconda e 1.210.000 con il 14% nei saluti finali. Confrontando freddamente i dati con quelli ottenuti da Merlino lo scorso anno, Nuzzi la supera lievemente: Merlino aveva registrato 1.098.000 spettatori con il 14,94% nella prima parte e 969.000 spettatori pari al 12,44% nella seconda. È evidente, però, che l’esordio di Dentro la notizia non può certo essere considerato un miracolo, per più di una ragione.

Dentro la notizia beneficia del traino delle soap opera

La prima criticità emerge osservando la curva del pomeriggio di Canale 5. Nuzzi parte con uno share superiore al 18% in gran parte grazie al traino delle soap.

Si parte da Forbidden Fruit, che alle 14:10 prende per mano la rete e la traghetta fino al 19,9%; subito dopo, If You Love Me migliora ulteriormente il dato fino al 22%. Alle 15:45 la linea passa a La forza di una donna, vera rivelazione della stagione, con il 22,8% di share. Proprio il target che compone tale percentuale rappresenta il perfetto campione da tenere in considerazione in vista della costruzione del secondo pomeriggio di Canale5. Un segmento di pubblico (quello delle fiction turche e di Uomini e Donne) che, nella giornata di ieri, è passato dalle soap opera alla cronaca fredda. E il dato – pur migliorativo rispetto allo scorso anno – è calato fino al 18% nella prima parte di Dentro la notizia e al 16% nella seconda parte.

Dentro la notizia sfrutta l’effetto sorpresa e l’assenza di Alberto Matano

Altro elemento da considerare è l’effetto sorpresa: il pubblico ha risposto con curiosità a un format, uno studio e un conduttore completamente nuovi, un fattore che può aver gonfiato i dati di esordio come spesso accade in simili contesti.

Infine, l’aspetto che più rischia di incidere sul totale: il nuovo programma di Nuzzi è partito una settimana prima rispetto alla nuova edizione de La vita in diretta che riprenderà su Rai1 dalla settimana prossima, con la conduzione di Alberto Matano. In questo caso, dunque, Nuzzi si è ritrovato a “scontrarsi” contro un competitor che, tra pochissimi giorni, cederà il passo a un format ben più forte e rodato. Basteranno questi dati a Canale5 per cominciare a modificare il pomeriggio della rete e i gusti dei suoi spettatori?