Il debutto asciutto di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia: spazio solo alla cronaca, come a Quarto Grado

È stato un debutto asciutto, essenziale, quello di Gianluigi Nuzzi alla guida della prima puntata di Dentro la notizia. Il conduttore, subentrato a Myrta Merlino al timone di Pomeriggio 5, ha scelto di puntare esclusivamente sulla cronaca, senza concessioni all’intrattenimento. Una scelta precisa, sottolineata anche dalle parole pronunciate nel suo esordio.
Gianluigi Nuzzi ha debuttato lunedì 1° settembre alla guida di Dentro la notizia, il programma che ha preso il posto di Pomeriggio Cinque dopo anni di monopolio della fascia. “È un’atmosfera calda e mi fa piacere”, sono state le sue prime parole, accolte dall’applauso caloroso del pubblico in studio. Il giornalista, però, ha preferito non soffermarsi troppo sulle emozioni legate all’esordio e ha subito presentato i temi della puntata, in uno stile che richiama quello di Quarto Grado, il format che conduce in prima serata su Rete 4. “Questa prima puntata è dedicata alle novità. Vorrei entrare nelle vostre case e raccontare quello che succede”, ha dichiarato in maniera asciutta, senza fronzoli e senza alcun riferimento alle colleghe che lo hanno preceduto, Myrta Merlino e Barbara D’Urso. La cronaca resta il fulcro del programma, ed è da lì che Nuzzi intende ricostruire il pomeriggio di Canale 5, pomeriggio che riparte con una settimana di anticipo rispetto a quello della Rai.

Di che cosa si occuperà Dentro la notizia

Il nuovo format segna un taglio netto rispetto al passato e a Pomeriggio Cinque, che con D’Urso prima e Merlino poi alternava la cronaca nera a segmenti di intrattenimento, storie leggere e approfondimenti sui reality show proposti dalla rete. Con Nuzzi non sarà così: al centro ci saranno le notizie di cronaca nera, l’analisi dei casi più dibattuti e le interviste ai protagonisti. Il conduttore ha inoltre annunciato l’intenzione di dedicarsi anche all’attualità con un occhio puntato sui temi sociali più coinvolgenti.

Gianluigi Nuzzi resta al timone di Quarto Grado, su Rete Quattro dal 12 settembre

L’appuntamento pomeridiano non è l’unico affidato a Nuzzi. Oltre a Dentro la notizia, il giornalista continuerà a condurre Quarto Grado, il programma settimanale dedicato alla cronaca nera in onda in prima serata su Rete Quattro. La nuova stagione prenderà il via il 12 settembre e accompagnerà il pubblico ogni settimana.

