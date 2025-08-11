Gianluigi Nuzzi dice addio a “Pomeriggio Cinque”, ecco il titolo del suo nuovo programma su Canale 5

L'avventura di Gianluigi Nuzzi alla guida del pomeriggio di Canale 5 inizierà a settembre, ma il programma cambierà titolo. Dopo 17 anni, addio alla storia sigla Pomeriggio Cinque, partito nel lontano 2008 e in onda fino alla scorsa primavera. Il titolo del nuovo programma condotto dal giornalista sarà Dentro La Notizia, come lui stesso ha annunciato con un video pubblicato sui social in queste ore.

L'annuncio di Gianluigi Nuzzi

Nel video si vede Nuzzi davanti a un tavolo su cui campeggia un puzzle della mappa italiana e il conduttore annuncia così il titolo della sua nuova avventura televisiva: "Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5. Le scenografie sono da allestire, il titolo però non è più una sorpresa. Insieme entreremo nel racconto dei fatti, giorno per giorno, come un mosaico il nostro Paese, tutti i pezzettini devono mettersi insieme e così noi arriveremo alla verità".

Un taglio netto con il passato per Canale 5, che riparte da un contenitore televisivo intento a dedicarsi molto di più alla notizia e meno ai fatti di costume. Il cambio di titolo è, in questo senso, un segnale chiaro dell'intenzione di imporre nuove coordinate al pomeriggio di Canale 5, condotto per anni da Barbara D'Urso, prima di passare nelle mani di Myrta Merlino nelle ultime due stagioni. Adesso toccherà a Nuzzi sfidare la concorrenza di Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta, duello che si preannuncia come uno dei più interessanti della prossima stagione.

Dentro la notizia, il titolo era stato già usato in passato

Una traccia di Pomeriggio Cinque resta. Il titolo Dentro la notizia, infatti, non è una novità assoluta. Proprio così si intitolava un segmento di Pomeriggio 5 quando era condotto proprio da Barbara d'Urso nelle scorse stagioni ed era stato anche il titolo di un approfondimento informativo del Tg4 curato da Giuseppe Brindisi nel 2013.