Myrta Merlino cede il posto a Nuzzi senza rancore, gli auguri per Dentro la notizia: “Un abbraccio a un amico e collega”

Myrta Merlino ha ceduto il posto a Gianluigi Nuzzi senza alcun rancore. In occasione del debutto di Dentro la notizia, la conduttrice delle ultime due edizioni di Pomeriggio Cinque – programma sostituito dal nuovo format – ha pubblicato su Instagram un messaggio di auguri rivolto al collega: “Un grande abbraccio e un forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura. Daje”. Un gesto che dimostra come l’avvicendamento al timone del format di riferimento del pomeriggio di Canale5 non abbia rappresentato un problema.

La scelta di Mediaset di interrompere la continuità con Pomeriggio Cinque

La decisione di affidare a Nuzzi la conduzione di un nuovo format va in una direzione precisa: segnare una netta discontinuità con Pomeriggio Cinque e il suo registro misto. L’obiettivo della rete è proporre un’alternativa completamente diversa sia rispetto al passato, sia rispetto al competitor diretto rappresentato da La vita in diretta su Rai 1, che alterna attualità e intrattenimento. Il successo del programma condotto da Alberto Matano, premiato dagli ascolti, ha probabilmente spinto Mediaset a tentare di ritagliarsi un nuovo spazio nello stesso segmento con un’offerta editoriale differente. In quest’ottica, la scelta di puntare su una professionalità come quella di Nuzzi, forte dell’esperienza maturata nella cronaca nera, appare coerente con gli obiettivi di crescita della rete.

Myrta Merlino resta a Mediaset, ma è incerta la sua collocazione

Nonostante la sospensione di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino resta a Mediaset. La sua futura collocazione non è ancora stata definita e, almeno per ora, la rete non sembrerebbe intenzionata ad affidarle un nuovo programma. La giornalista potrebbe ricoprire il ruolo di ospite nei talk dedicati all’analisi politica, il suo ambito di maggiore competenza. In passato era stata ventilata anche l’ipotesi di un suo ingresso nel cast di È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo futuro professionale.