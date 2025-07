Myrta Merlino resta a Mediaset dopo l’addio a Pomeriggio Cinque: cosa farà

Myrta Merlino resta a Mediaset. Come anticipato già da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva, 2025/2026, la conduttrice, dopo l'addio a Pomeriggio5 che ha condotto per due anni, non andrà via. Avrebbe deciso di rinnovare la sua collaborazione con l'azienda e in cantiere, per lei, ci sarebbe un nuovo progetto su Rete4, canale dal quale aveva avuto già una proposta due anni fa, prima di approdare nel talk pomeridiano di Canale5.

Cosa farà Myrta Merlino a Mediaset

TvBlog anticipa che Myrta Merlino ha firmato un nuovo accordo con Mediaset dopo l'addio a Pomeriggio5, che dalla prossima stagione sarà condotta da Gianluigi Nuzzi. Avrebbe lasciato il talk di Canale5 per posizionarsi in un "contesto televisivo più coerente con la sa professionalità". Nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciato il nuovo progetto a lei affidato, ma stando alle indiscrezioni che circolano già da diverso tempo, la conduttrice dovrebbe trovare il suo spazio su Rete4. Le ipotesi circolano attorno a due eventuali programmi: o un approfondimento serale o "un format legato al mondo della cucina con taglio divulgativo", si legge. Si attendono conferme, ma due anni fa, prima che la conduttrice approdasse su Canale5, era arrivata una proposta per un programma di Rete4.

La conduttrice doveva andare su Rete4 prima di Pomeriggio5

Prima che la notizia della sostituzione D'Urso-Merlino diventasse ufficiale, la conduttrice era stata scelta per un programma su Rete4. Due anni fa la conduttrice aveva raccontato in un'intervista che le erano arrivate due offerte, una dalla Rai e una da Mediaset, "e il progetto per Rete4 mi sembrava più solido". Solo pochi giorni prima della presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi la telefonò per offrirle la conduzione di Pomeriggio Cinque. Un cambio repentino che stravolse i piani di Myrta Merlino. Si sarebbe trattato di un programma settimanale che, probabilmente, è lo stesso a lei proposto per la stagione televisiva 2025/2026.