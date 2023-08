Myrta Merlino doveva andare su Rete 4, la virata a Pomeriggio 5 dell’ultimo minuto Myrta Merlino doveva andare in onda su Rete 4 e non su Canale 5, ma qualcosa all’ultimo minuto ha stravolto tutti gli scenari. Che cosa avrebbe fatto cambiare idea così repentinamente a Pier Silvio Berlusconi?

Myrta Merlino doveva andare in onda su Rete 4 e non su Canale 5. Poi, stando a quanto riportato da Davide Maggio, i fatti che hanno portato all'uscita da Mediaset di Barbara D'Urso avrebbe costretto l'azienda, e in particolare l'ad Pier Silvio Berlusconi, a stravolgere le carte e portare il programma da una rete all'altra. L'indizio arriva direttamente dal promo della trasmissione, dove è la stessa ex conduttrice di La7 a scherzare: "Vi aspetto qui, tutti i pomeriggi. Ma scusate, non era un settimanale?". La Merlino, in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, aveva spiegato: “Mi erano arrivate due offerte, una dalla Rai e l’altra da Mediaset, e il progetto per Rete 4 mi sembrava più solido". Poi, la chiamata a una settimana dalla presentazione dei palinsesti: "A fine giugno, una settimana prima che presentasse i palinsesti, Pier Silvio Berlusconi mi chiama per offrirmi la conduzione di Pomeriggio Cinque". Myrta Merlino non sarà l'unica novità di questa stagione di Pomeriggio 5: ci sarà, per la prima volta, anche il pubblico parlante.

Il cambio repentino all'ultimo minuto

Myrta Merlino ha quindi confermato di aver ricevuto due tipologie di offerte differenti, una dalla Rai e un'altra da Mediaset. E la prima offerta era per un programma settimanale su Rete 4. Poi sarebbe successo un fatto che avrebbe fatto cambiare i piani di Mediaset all'ultimo minuto. Che cosa avrebbe fatto cambiare idea così repentinamente a Pier Silvio Berlusconi?

Perché Myrta Merlino è passata da Rete4 a Canale 5

Nelle scorse settimane, si è parlato molto di come i rapporti tra lui e Barbara D'Urso – già tesi, secondo le indiscrezioni fatte trapelare da Dagospia – sarebbero definitivamente risultati compromessi dopo la foto di lei raccolta in preghiera ai funerali di Silvio Berlusconi. Una foto diventata meme e che, dopo la popolarità, la stessa conduttrice aveva scattato una foto ironica al compleanno della giornalista del Messaggero, Annalia Venezia. Quella foto, però, è finita nelle chat degli addetti ai lavori e anche ai piani alti di Mediaset, aveva raccontato Candela. La stessa Barbara D'Urso aveva smentito tutte le indiscrezioni: "Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratorio e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede. Questo era uno scatto strettamente privato, che non sarebbe dovuto diventare pubblico, come dimostra la presenza vicino a me di una persona strettamente legata all’azienda per la quale lavoro". Eppure, proprio da quel momento, ci sarebbe stata la fatidica telefonata.