Barbara d’Urso replica la foto in preghiera ai funerali di Berlusconi: “Non c’entra il contratto” Finisce nel caos una foto di Barbara d’Urso che riprende il gesto di preghiera immortalato ai funerali di Berlusconi, scattata durante una festa privata. Sarebbe finito ai piani alti dell’azienda qualche giorno prima del mancato rinnovo. “Era un modo per prendere in giro me stessa, senza alcun intento offensivo”, chiarisce la conduttrice che ora minaccia azioni legali. “Non ha nulla a che vedere con il mio addio a Mediaset”.

A cura di Giulia Turco

Non c’è pace per Barbara d’Urso che dalla notizia del suo addio a Mediaset è in fermento con il suo pubblico. Prima con l’intervista bomba rilasciata a Repubblica che ha voluto mettere nero su bianco la sua verità nella diatriba con Cologno Monzese, ora il caso di una foto incriminata che avrebbe tentato di mettela ulteriormente in cattiva luce.

Il caso della foto in preghiera finita ai piani alti di Mediaset

A raccontare la vicenda è Giuseppe Candela tramite i suoi social. Succede che, stando alle ricostruzioni del giornalista, circa due settimane prima della notizia dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset, la conduttrice partecipa al compleanno di una giornalista, Annalia Venezia, firma de Il Messaggero che fa parte del team di Pomeriggio 5. Insieme ad alcuni amici, scatta ironicamente una foto che scimmiotta il meme diventato virale sui social che mostra d’Urso in segno di preghiera ai funerali di Silvio Berlusconi. “Immagine che in poco tempo è finita nelle chat di tanti addetti ai lavori, raggiungendo i piani alti di Cologno Monzese. Con tutte le ricostruzioni del caso, anche quelle più pesanti”, secondo Candela. “La conduttrice e la giornalista ritengono una foto una goliardia nata in privato e finita in pubblico, totalmente slegata dalle ragioni della fine del rapporto di d’Urso con Mediaset”, continua. Eppure, nei giorni seguenti, alcune testate avrebbero menzionato lo scatto con riferimento al suo addio dall'azienda.

La difesa di Barbara d'Urso

Con un comunicato via Twitter, Barbara d’Urso decide infine di intervenire per chiarire la situazione personalmente, spiegando che la foto in questione non ha avuto nulla a che vedere con il mancato rinnovo del suo contratto e annunciando che si muoverà per vie legali contro i media di informazione che hanno fatto tale genere di insinuazione. “Il tutto parte da un frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l’ostensione del calice. Un gesto che sento mio, che mi rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco”, sottolinea la conduttrice. "Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, ad una festa privata e con chi amici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro”, continua.