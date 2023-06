Paolo Del Debbio e Barbara D’Urso, il giornalista chiarisce: “Non volevo oltraggiarla, la stimo” Paolo Del Debbio ha replicato a chi lo ha accusato di avere mancato di rispetto a Barbara D’Urso nel corso di un’intervista rilasciata per ricordare Silvio Berlusconi.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Paolo Del Debbio ha intervistato Barbara D'Urso, per raccogliere un suo ricordo su Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è morto lo scorso 12 giugno. Poco prima di terminare l'intervista, il giornalista ha pronunciato una frase che ha suscitato polemiche sui social. In queste ore, Del Debbio è intervenuto per fare chiarezza.

Cosa ha detto Paolo Del Debbio a Barbara D'Urso

Nel corso di un'intervista rilasciata durante lo Speciale del Tg5 dedicato a Silvio Berlusconi, Paolo Del Debbio si è rivolto a Barbara D'Urso dicendo: "Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l'hai trattenuto durante tutta l'intervista e ora lo puoi fare liberamente". L'espressione apparentemente spiazzata di Barbara D'Urso, davanti alle parole di Del Debbio, ha portato alcuni spettatori ad accusare il giornalista di essersi preso gioco di lei. Ma le cose non starebbero così.

Paolo Del Debbio fa chiarezza dopo le polemiche

Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio trasmessa giovedì 15 giugno, Paolo Del Debbio è intervenuto per parlare del polverone che si è sollevato su quanto da lui detto a Barbara D'Urso: "Voglio dire una cosa che riguarda una mia amica e mia collega che tutti conoscete, Barbara D'Urso. L’ho intervistata martedì sulla sua conoscenza di Berlusconi. Siccome ho visto che era molto emozionata durante tutta l’intervista, ho detto: "Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima". Qualche idiota ha sostenuto che io volessi oltraggiarla, farle fare una brutta figura". Quindi ha rimarcato la stima che prova nei confronti della conduttrice: