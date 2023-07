Myrta Merlino passa a Mediaset, sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 La giornalista lascia La7 per passare a Mediaset, dove sostituirà Barbara d’Urso nel contenitore pomeridiano di Canale 5. La conferma alla presentazione dei palinsesti del 4 luglio.

A cura di Andrea Parrella

Myrta Merlino passa a Mediaset, ormai è ufficiale. La conduttrice, che ha annunciato il suo addio a L'Aria che Tira su La7 dopo 12 stagioni, passerà a Canale 5 per sostituire Barbara d'Urso alla guida di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano di Canale 5. La conferma arriva dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, tenutosi a Cologno Monzese il 4 luglio 2023. A confermarlo l'amministratore delegato, Pier Silvio Berlusconi, che ha annunciato il passaggio della giornalista a Mediaset.

Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5

La scelta di Myrta Merlino, insieme a quella di Bianca Berlinguer, va nell'ottica di una maggiore attenzione all'approfondimento giornalistico. Contenitori come Pomeriggio 5, che è sempre stato un ibrido in questo senso, va dunque nella direzione di un restyling e Myrta Merlino, in questo senso, rappresenta il volto che traghetterà Canale 5 verso questa nuova fase. A confermarlo è stato proprio Pier Silvio Berlusconi, salutando così D'Urso:

Ringrazio Barbara per la professionalità e l'impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all'anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei.

Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica.

Myrta Merlino vicino a Barbara d’Urso ai funerali di Silvio Berlusconi

L'addio di Myrta Merlino a La7

La conduttrice aveva lasciato intendere un possibile passaggio a Mediaset con il suo addio a L7 di alcune settimane fa. In chiusura dell'ultima puntata stagionale del programma mattutino presentato per 12 anni, Myrta Merlino aveva preso la parola per annunciare che quella di oggi sarebbe stata per lei l'ultima puntata: