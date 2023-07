Myrta Merlino al pomeriggio di Canale 5 al posto di Barbara D’Urso: l’indiscrezione Dopo l’annuncio di Mediaset dello stop a Barbara D’Urso per la conduzione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino risulterebbe la principale indiziata a prendere il suo posto.

Al funerale di Silvio Berlusconi erano sedute accanto. Adesso una potrebbe subentrare all'altra. Parliamo di Myrta Merlino che, subito dopo l'annuncio di Mediaset dello stop a Barbara D'Urso per la conduzione di Pomeriggio 5, risulterebbe la principale indiziata a prendere il suo posto. Lo riferisce Davide Maggio.

L'ufficialità ai palinsesti Mediaset del 4 luglio

Una napoletana per una napoletana. Esce Barbara D'Urso, entra Myrta Merlino. L'annuncio dato in anteprima da Davide Maggio sarebbe in dirittura d'arrivo. Come si dice nel gergo del calciomercato: "manca solo la firma", però tutto sembra andare nella direzione giusta. Tranne clamorosi ripensamenti, dovrebbe essere proprio Myrta Merlino a guidare il pomeriggio di Canale 5 della prossima stagione. Sarà annunciata ai palinsesti Mediaset, che si terranno il prossimo 4 luglio.

Chi è Myrta Merlino: da Mixer a L'aria che tira

Myrta Merlino, nata a Napoli nel 1969, è cresciuta in una famiglia di intellettuali. Suo padre è Giuseppe Merlino, francesista e studioso di Proust; sua madre è la sinologa e professoressa universitaria Annamaria Palermo, ex direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Comincia a scrivere per Il Mattino poi nel 1995, dopo essere divenuta giornalista professionista, inizia a occuparsi di inchieste per Mixer su Rai2. È autrice del talk show economico Italia Maastricht. Tra il 2002 e il 2003 diventa responsabile dell'informazione di Rai Educational. Dal 2004 inizia a diventare volto fisso della tv, come ospite esperta di economia di Casa Raiuno. Nel 2009, l'approdo a La7 e la consacrazione: "Effetto Domino" in seconda serata e soprattutto "L'aria che tira" dal 2011. È legata sentimentalmente a Marco Tardelli. Ha tre figli, due gemelli avuti in gioventù e una figlia nata da Domenico Arcuri. Per lei, l'esperienza del pomeriggio di Canale 5 rappresenterebbe la prima volta in assoluto sotto l'egida di Mediaset.