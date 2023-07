Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio Cinque: l’annuncio ufficiale di Mediaset Con un comunicato ufficiale, Mediaset annuncia che Barbara D’Urso non sarà più al timone di Pomeriggio5 a partire dalla prossima stagione. “Il contratto è in essere fino a dicembre 2023”, sottolinea la rete.

A cura di Stefania Rocco

Barbara d’Urso non è più la conduttrice di Pomeriggio5. È un comunicato stampa di Mediaset a ufficializzarlo: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Barbara d’Uso resta a Mediaset?

Il comunicato non sembra annunciare la rottura tra D’Urso e Mediaset. La conduttrice non sarà più al timone del programma di infotainment pomeridiano proposto da Canale5 ma la rete sottolinea che, insieme all’artista, provvederà a cercare nuovi progetti editoriali. Va sottolineato, tuttavia, che il contratto di D’Urso con Mediaset è in essere fino a dicembre 2023, data dopo la quale tutto potrebbe cambiare. In questo senso, trova nuova linfa l'ipotesi, circolata fino a qualche settimana fa, secondo la quale la presentatrice starebbe valutando uno sbarco sulle piattaforme di video streaming.

I programmi Mediaset condotti (e persi) da Barbara D'urso negli ultimi anni

Con l'uscita da Pomeriggio5, diventano quattro i programmi tv che la conduttrice ha perduto nel corso degli ultimi anni. Il primo a saltare fu il Grande Fratello, con la d'Urso al timone dell'edizione Nip del reality. La versione per "non famosi" fu prima sospesa per poi confluire, a partire dal prossimo settembre, in quella Vip del reality affidata ad Alfonso Signorini. Fu poi la volta di Live – Non è la D'Urso che, dopo una prima stagione entusiasmante (trainata dal caso del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone), finì per perdere gradualmente il suo seguito fino alla sospensione. Più recentemente, anche Domenica Live è stato soppresso per lasciare spazio alla combo formata da Amici e Verissimo, che si è rivelata essere in grado di superare sistematicamente la concorrenza di Rai1. Chiude il ciclo Pomeriggio5, programma che non sarà più condotto dalla presentatrice in attesa, stando al comunicato, di "nuovi progetti".