"Stop ai reality che durano sei mesi e alle serate fino alle 2 di notte", la ricetta Mediaset per Canale 5 Continuano a circolare indiscrezioni sui piani di Mediaset per invertire la rotta di Canale 5 nel prossimo anno. Stando alle indiscrezioni di queste ore, si lavora sui reality e sulla durata della prima serata.

A cura di Andrea Parrella

Canale 5 è un cantiere aperto. In vista della presentazione dei palinsesti Mediaset previsti per la prossima settimana, la rete ammiraglia è di certo quella più "attenzionata" per via dei cambiamenti cui è chiamata dopo le difficoltà della stagione appena trascorsa.

Come potrebbe cambiare Canale 5

Oltre alla rivoluzione dell'access, dove per la prima volta dopo 37 anni verrà messa in discussione la titolarità di Striscia La Notizia (che partirà solo a novembre), l'altra fascia sulla quale potrebbero esserci sostanziali interventi è quella della prima serata. Qui, come trapela da alcune indiscrezioni, si starebbe operando soprattutto nella direzione di uno snellimento del settore reality, viste le difficoltà palesate da questo genere nell'ultima stagione.

Il piano su reality e prime serate

In particolare, stando a quanto fa emergere ItaliaOggi, Mediaset intenderebbe lavorare sulla durata dei singoli programmi e sull'orario di chiusura delle prime serate. Il quotidiano sostiene infatti che Mediaset avrebbe intenzione di dare un freno agli sbrodolamenti dei reality show di Canale 5, dicendo basta a durate “monstre” di 6-8 mesi, come accaduto per le ultime edizioni del Grande Fratello, ma anche alla lunghezza delle serate prossima alle 2 della notte.

Cambiamenti che, qualora confermati, potrebbero apparire irrilevanti per gli spettatori, perché non presentano novità in termini di titoli, ma che si rivelerebbero cruciali per i piani dell'azienda. Si tratta infatti di due parametri su cui Mediaset ha costruito la fortuna dei suoi reality, perché entrambi molto redditizi, in quanto la lunga durata di programmi come il Grande Fratello consente di ammortizzare i costi di produzione del programma e le prime serate fino a notte inoltrata di gonfiare il dato di share. Sarà interessante capire se Mediaset confermerà queste variazioni e in che modo, eventualmente, compenserà in termini di programmazione.