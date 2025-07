Stop a Paperissima Sprint su Canale 5, si sposta su Italia 1: quando e cosa va in onda al suo posto

video suggerito

Stop a Paperissima Sprint su Canale 5, il programma di Antonio Ricci si sposta su Italia 1, a comunicarlo. è Mediaset: "Per Paperissima Sprint tra le migliori collocazioni in palinsesto è stato scelto, di comune accordo con Antonio Ricci, lo storico slot dei Simpson, subito dopo Sport Mediaset, su Italia 1". Striscia la Notizia tornerà in onda a novembre. Al suo posto nell'access della rete ammiraglia di Cologno debutterà Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna e nel preserale Sarabanda, condotto da Enrico Papi in una versione non vip totalmente rinnovata.

Pier Silvio Berlusconi: "Lavoro a spalla con Ricci, per evolvere bisogna sperimentare"

A spiegare i motivi di questo spostamento su Italia 1 ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi: "Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione. Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare. Grazie ad Antonio Ricci, grazie di cuore anche a Gerry Scotti e a Enrico Papi e a tutti un sincero augurio di buon lavoro".

La programmazione dal 14 luglio fino a settembre

Lunedì 14 luglio in access debutterà Gerry Scotti in un’edizione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna: "un nuovo studio, una band musicale dal vivo e un finale inedito". La settimana successiva, da lunedì 21 luglio, torna nella fascia preserale lo storico quiz musicale di Mediaset, Sarabanda, condotto da Enrico Papi in una versione non vip totalmente rinnovata. Non del tutto però, resta inossidabile la mitica sfida del 7×30: trenta secondi per indovinare senza esitazioni sette brani musicali. Paperissima Sprint prenderà il posto nel pomeriggio estivo della rete più giovane del Biscione.

L'ipotetica staffetta tra Striscia e La ruota della fortuna

La notizia si inserisce in uno scenario già molto chiacchierato, che avrebbe posizionato in posizione di staffetta Striscia La Notizia e La ruota della fortuna. Voci di corridoio riportavano di valutazioni in corso sulla possibilità di inserimento di Gerry Scotti nell'access di Canale 5 al posto dello storico programma di Antonio Ricci. Questo nella visione più allargata di un lavoro di collaborazione tra le parti, che avrebbe potuto prevedere uno spazio di tempo condiviso nell'arco della stagione televisiva 2025/2026. Martedì 8 luglio si terrà la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese e di sicuro sarà più chiara tutta la situazione che prevede, come precisa Berlusconi, un processo evolutivo in corso.