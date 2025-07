La ruota della fortuna al posto di Paperissima Sprint dal 14 luglio, Gerry Scotti: “Mediaset mi ha fortemente voluto”

Da lunedì 14 luglio, La ruota della fortuna va in onda su Canale5 alle ore 20:35. Il conduttore: “È un onore e nello stesso tempo una grande responsabilità”. Paperissima Sprint si sposta su Italia1 alle ore 13:50 e in replica notturna su Canale5.

Da lunedì 14 luglio, cambia la programmazione di Canale5. La ruota della fortuna andrà in onda nell'access prime time, alle ore 20:35, dunque subito dopo il Tg5. Occuperà il posto lasciato vacante da Paperissima Sprint, che trasloca su Italia1 alle ore 13:50. Gerry Scotti ha dichiarato che questa sfida lo porterà a uscire dalla sua comfort zone.

La ruota della fortuna in onda alle 20:35 su Canale5: il commento di Gerry Scotti

Gerry Scotti, insieme a Samira Lui, conduce La ruota della fortuna. Come riporta Ansa, il conduttore si è detto onorato della proposta ricevuta da Pier Silvio Berlusconi: "È un onore e nello stesso tempo una grande responsabilità sbarcare con la Ruota della Fortuna in access prime time o, per dirla alla Arbore, ‘venire dopo il tiggi'". E ha continuato, spiegando che l'azienda ci teneva che fosse lui a occupare quella fascia oraria:

L'azienda me l'ha chiesto, anzi l'ha fortemente voluto, e io e il mio gruppo di lavoro ci siamo fatti trovare pronti, anche se ciò ha significato da parte mia rinunciare a titoli ai quali ero abituato da varie stagioni. Ma, come ha sottolineato il nostro editore, nel lavoro come nella vita ci vuole il coraggio di uscire dalla propria comfort zone: dunque eccomi qua, pronto a fare girare la Ruota anche d'estate.

E da settembre sfiderà Affari tuoi.

La ruota della fortuna al posto di Paperissima Sprint, le novità

Non mancheranno le novità. Nell'edizione de La ruota della fortuna in partenza da lunedì 14 luglio ci sarà una band dal vivo che sarà protagonista anche di un gioco musicale. E poi, tra i nuovi giochi, ci sarà La ruota del tempo dedicata a eventi storicamente rilevanti. Infine, nel gioco conclusivo, il campione dovrà tentare di indovinare tre frasi in 60 secondi. Così, potrà tentare di portarsi a casa ben 200mila euro. Per quanto riguarda Paperissima Sprint, il programma di Antonio Ricci andrà in onda tutti i giorni alle ore 13:50 su Italia1, mentre la replica notturna andrà in onda sempre su Canale5.