Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso, Matano: “Vogliono un racconto giornalistico come il nostro” Alberto Matano, intervistato da SuperGuidaTv, ha parlato dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset e dell’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

A cura di Daniela Seclì

Alberto Matano, in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha parlato dell'addio di Barbara D'Urso a Mediaset. Per anni, il giornalista e la conduttrice si sono sfidati nel pomeriggio televisivo. Dalla prossima stagione, la dirimpettaia del conduttore de La vita in diretta sarà Myrta Merlino. Ecco cosa ha dichiarato Matano a riguardo.

Alberto Matano commenta l'addio di Barbara D'Urso a Mediaset

Alberto Matano ritiene che la decisione di sostituire Barbara D'Urso con Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque, sia dovuta all'intenzione di allinearsi a ciò che fa Rai1:

Con Barbara D'Urso siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco. È evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto più giornalistico. È quello che ha spiegato l'azienda. Per quanto riguarda Myrta Merlino, è una collega e un’amica nei cui confronti nutro grande stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione.

Matano non è stanco de La vita in diretta

Alberto Matano ha chiuso l'edizione de La vita in diretta appena trascorsa, dicendo: "Non so cosa avverrà dopo la prossima edizione, ma spero di incontrare altri colleghi così". Ai microfoni di SuperGuida Tv, però, ha assicurato di non essere stanco del programma di Rai1: "Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta". Ha anche precisato di avere l'abitudine di ragionare giorno per giorno, ma l'auspicio è sempre quello di restare al timone de La vita in diretta:

