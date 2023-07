Myrta Merlino si contende il posto di Barbara d’Urso con Alessandra Viero, le ipotesi su Pomeriggio5 Mancano poche ore alla presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione e, tra le ipotesi ancora in campo, sembra esserci anche quella di Alessandra Viero, giornalista già interna a Cologno Monzese, che potrebbe giocarsi con Myrta Merlino la partita per il pomeriggio di Canale 5.

A cura di Giulia Turco

Martedì 4 luglio verranno presentati i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva e diversi nodi verranno finalmente sciolti. Tra i temi più caldi, la conferma del passaggio a Mediaset di Bianca Berlinguer, il nuovo eventuale ruolo di Barbara d’Urso a Cologno Monzese e il nome che andrà a sostituirla nella fascia pomeridiana di Canale 5.

L’ipotesi Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5

Recenti indiscrezioni hanno individuato nella persona di Myrta Merlino la possibile sostituita alla conduzione di Pomeriggio5, il contenitore storicamente identificato con la personalità di Barbara d’Urso, che negli ultimi anni dopo la pandemia aveva subito un profondo restyling, voluto dai vertici dell’azienda, verso una dimensione prettamente informativa. La candidata perfetta per procedere in questa direzione nel dopo d’Urso sarebbe Merlino, reduce dall’addio a La 7 e da una lunga serie di stagioni a L’Aria che Tira, iniziata nel 2011. Per lei sarebbe la prima volta a Mediaset e non è escluso che possa comportare un trasferimento dalla Capitale a Cologno Monzese.

Chi è Alessandra Viero giornalista Mediaset

Secondo La Presse, tuttavia, il nome della giornalista non sarebbe l’unico ad essere stato preso in considerazione da Mediaset, che avrebbe passato al vaglio anche la candidatura di Alessandra Viero, come possibile erede di Barbara d’Urso. Giornalista già conosciuta a Mediaset dal 2008, Alessandra Viero è stata al timone della versione estiva di Pomeriggio Cinque nel 2012 e conduttrice di Tgcom24, Domenica Cinque, Studio Aperto e Quarto Grado. Ha condotto inoltre alcune puntate di Controcorrente sostituendo Veronica Gentili e ha sostituito occasionalmente and he Barbara Palombelli a Stasera Italia. Secondo La Presse, qualora subentrasse al posto di Barbara d’Urso, “a quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica”.